Новости Харькова — главное 26 октября: проблемы со светом, отравление грибами

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

22:31

Главные события суток в видеодайджесте

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21:45

Яркое атмосферное явление заметили в Харькове: что значит

В небе над Харьковом 26 октября можно наблюдать красивое атмосферное явление – гало. В прошлые времена это явление воспринималось как знак, сообщил астроном Владимир Кажанов. Его можно было увидеть невооруженным глазом.

«Но нужно быть осторожным и оберегать глаза от яркого света Солнца. Более удобно наблюдать в солнечных очках, но не долго, закрывая Солнце рукой, чтобы не навредить глазам», — предупреждает астроном.

По его словам, гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других источников света, таких как уличные огни.

18:30

Харьков снова под ударом: что известно

После 18:00 враг нанес несколько ударов по Новобаварскому району Харькова, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, по предварительной информации, погиб один человек и ранена 17-летняя девушка. Еще одному человеку понадобилась помощь врачей. Вспыхнули автомобили и повреждены 10 гаражей. Позже Терехов сообщил о двух погибших и четверых раненых.

16:45

Около 16:40 в Харькове был слышен взрыв

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по Холодногорскому району.

До этого мониторинговые каналы писали о реактивном «Шахеде», который летал над Харьковом.

16:16

Погибли 12 человек: чем РФ обстреливала Харьковщину на прошлой неделе

За прошедшую неделю под вражескими ударами находились 113 населенных пунктов области, в том числе город Харьков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов 12 человек погибли, среди них — двое детей. Пострадали 148 человек, в том числе 11 детей.

По данным Синегубова, враг выпустил на регион: 27 ракет, восемь КАБов, три РСЗО, 19 БпЛА типа «Герань-2», три «Ланцета», 19 «Молний», 50 FPV-дронов, тип еще 786 беспилотников устанавливают.

Детальнее о последствиях ударов.

14:52

Взрывчатка в одежде: жителей Золочева предупредили о дистанционном минировании

В поселке Золочев в одном из густонаселенных районов обнаружили взрывоопасный предмет, спрятанный в элементах одежды, сообщает издание «Заря».

«Российские войска продолжают дистанционно минировать территорию, создавая смертельную угрозу мирному населению. Будьте максимально внимательны!», — говорится в сообщении.

13:45

Собрал возле дома: грибами отравился мужчина на Харьковщине

На Харьковщине зафиксировали первый с начала года случай отравления дикорастущими грибами. В больницу госпитализировали пожилого мужчину, сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

Отмечается, что житель Солоницевской громады съел жареные дикорастущие грибы неизвестного происхождения, которые собрал возле своего дома. Первые проявления отравления возникли ночью, через шесть часов после употребления.

«Бригада скорой медицинской помощи доставила больного в отделение интенсивной терапии Областного клинического центра инфекционных и социально значимых заболеваний с диагнозом «отравление грибами». Сейчас пострадавший продолжает симптоматическое лечение в стационаре. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», — рассказала главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.

12:39

Неделя жестоких атак в Харькове: уничтожен последний «Эпицентр», повторные удары

На прошлой неделе Харьков пережил 36 обстрелов, сообщил мэр Игорь Терехов. Три человека погибли, 28 – пострадали, среди них – трое детей.

«С третьей попытки россияне уничтожили последний «Эпицентр», продолжавший работать в Харькове. За последние два месяца они трижды атаковали этот гипермаркет. После первых двух прилетов его удавалось восстанавливать и возвращать на работу. Но 24 октября серия попаданий реактивными дронами вызвала слишком масштабный пожар. Огонь мгновенно охватил все торговые залы и склады», – подчеркнул Терехов.

Он добавил, что сейчас находятся на постоянной связи с руководством магазина.

Еще одна подлая тактика врага, рассказал Терехов, — повторные удары по местам, где уже работают экстренные службы. 24 октября во время тушения пожаров в Основянском и Индустриальном районах под обстрел попали работники ГСЧС – трое спасателей получили ранения. На одном из объектов полностью уничтожена пожарная автоцистерна.

11:41

Три женщины пострадали из-за «прилетов» по Лозовщине: детали сообщил Зеленский

Мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал, что 25 октября россияне дважды ударили по поселку Краснопавловка. В результате пострадали три женщины, две из них – госпитализированы с осколочными ранениями.

«В поселке повреждено здание бывшего общежития, хозяйственные постройки, объекты торговли и соседние многоэтажки. На местах работают экстренные и профильные службы, выясняют все обстоятельства и оказывают помощь людям», – добавил Зеленский.

09:02

Шестиэтажный дом горел в Харькове: погиб житель, пятеро пострадавших

Сообщение о пожаре в Индустриальном районе спасатели получили 25 октября в 18:06. В результате в огне погиб человек, еще пять жителей – пострадали. Как оказалось, загорелся шестиэтажный дом. На момент прибытия спасателей горели уже несколько квартир на пятом этаже. Общая площадь пожара составляла 20 квадратных метров.

«Из-за сильного задымления пожарным пришлось спасать людей из задымленного подъезда. Всего удалось спасти восемь жителей дома», – написали в облуправлении ГСЧС.

Один житель погиб, пять – пострадали. Причину пожара устанавливают. Огонь тушили 30 спасателей и восемь единиц спецтехники.

07:30

В Харькове проблемы со светом: в мэрии рассказали, как курсирует транспорт

В пресс-службе мэрии предупредили: в связи с проблемами с электроснабжением в городе по-новому организовано движение общественного транспорта.

Временно не курсируют:

трамваи на ул. Полтавский шлях, на участке от разворотного круга «Залютино» до ул. Евгения Котляра;

троллейбусы на ул. Холодногорская и ул. Дудинской.

Изменения в работе маршрутов:

трамвай №3 курсирует от разворотного круга «Новожаново» до вокзала «Харьков-Пассажирский»;

движение троллейбуса №27 временно остановлено.

На время отсутствия движения электротранспорта организована работа временных автобусов:

от разворотного круга трамваев «Залютино» до вокзала «Харьков-Пассажирский»;

по маршруту троллейбуса №27.

Также постепенно возобновляется движение троллейбусного маршрута №11, которое утром временно обслуживали автобусы.