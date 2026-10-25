Новости Харькова — главное 25 октября: как прошла ночь

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07:15

Что летело ночью на Харьковщину

После 23:00 по Харькову ударил российский реактивный БпЛА. «Прилет» пришелся по Новобаварскому району. Мэр Игорь Терехов сообщил, что есть информация о погибшем и троих пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: в результате вражеского удара по Новобаварскому району загорелось одноэтажное здание.

После полуночи Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики. В 03:22 на Харьковщину полетели КАБы.

После чего на юге региона появились реактивные беспилотники.