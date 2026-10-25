Live
  • Вс 25.10.2026
  • Харьков  +6°С
  • USD 45.05
  • EUR 50.44

Новости Харькова — главное 25 октября: как прошла ночь

Общество 07:15   25.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
Новости Харькова — главное 25 октября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Что летело ночью на Харьковщину

После 23:00 по Харькову ударил российский реактивный БпЛА. «Прилет» пришелся по Новобаварскому району. Мэр Игорь Терехов сообщил, что есть информация о погибшем и троих пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: в результате вражеского удара по Новобаварскому району загорелось одноэтажное здание.

После полуночи Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики. В 03:22 на Харьковщину полетели КАБы.

После чего на юге региона появились реактивные беспилотники.

Читайте также: Сегодня 25 октября 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Враг атаковал торговый центр в Харькове, на месте пожар — Терехов (дополнено)
Враг атаковал торговый центр в Харькове, на месте пожар — Терехов (дополнено)
24.10.2026, 20:12
Погибший и пострадавшие — Терехов про «прилет» в Новобаварском районе Харькова
Погибший и пострадавшие — Терехов про «прилет» в Новобаварском районе Харькова
25.10.2026, 00:21
Взрывы в Харькове, Терехов сообщил про ракетный удар: что известно
Взрывы в Харькове, Терехов сообщил про ракетный удар: что известно
24.10.2026, 20:25
Новости Харькова — главное 24 октября: горит торговый центр, ракетный удар
Новости Харькова — главное 24 октября: горит торговый центр, ракетный удар
24.10.2026, 20:33
Сегодня 25 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 октября 2026: какой праздник и день в истории
25.10.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 25 октября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 25 октября: как прошла ночь
25.10.2026, 07:15

Новости по теме:

23.10.2026
Новый эпицентр «прилетов» в Харькове; когда будет тепло – итоги 23 октября
23.10.2026
Схема с «мертвыми душами»: чиновнице КП на Харьковщине вручили подозрение
23.10.2026
Многоэтажку и частный дом в Харькове атаковали россияне (дополнено)
23.10.2026
Била битой, душила и распыляла в лицо газ: женщина пыталась убить свою мать
23.10.2026
В ISW зафиксировали продвижение ВСУ на северо-востоке от Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 25 октября: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 октября 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".