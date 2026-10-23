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Схема с «мертвыми душами»: чиновнице КП на Харьковщине вручили подозрение

Общество 13:24   23.10.2026
Виктория Яковенко
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Схема с «мертвыми душами»: чиновнице КП на Харьковщине вручили подозрение

В растрате почти 800 тыс. грн бюджетных средств и служебном подлоге подозревают начальницу отдела кадров одного из КП Безлюдовского поселкового совета.

По данным Харьковской областной прокуратуры, с августа 2024 по август 2026 фигурантка трудоустроила на предприятие шестерых мужчин.

«Новичков оформляла на разные должности — от начальника теплового района, слесарей и машинистов насосных установок до техника-лаборанта и подсобного рабочего. На рабочих местах «работники» не появлялись, возложенные на них обязанности не выполнялись», — установило следствие.

Несмотря на это, чиновница ежемесячно составляла и утверждала табели учета использования рабочего времени, в которые вносила ложные данные о якобы отработанных «сотрудниками» часах, говорят правоохранители. На основании этих поддельных документов «мертвым душам» регулярно начислялись заработная плата и дополнительные выплаты.

«В результате противоправных действий чиновницы территориальной громаде нанесен ущерб на общую сумму почти 800 тыс. гривен», — добавили в прокуратуре.

Женщине сообщили о подозрении в растрате и служебном подлоге, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этой схеме.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 13:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В растрате почти 800 тыс. грн бюджетных средств и служебном подлоге подозревают начальницу отдела кадров одного из КП Безлюдовского поселкового совета.".