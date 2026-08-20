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Приняла ремонт без проверки: подозревают чиновницу научного института

Общество 12:41   20.08.2026
Виктория Яковенко
Приняла ремонт без проверки: подозревают чиновницу научного института

Правоохранители считают, что в Харькове служебная халатность чиновницы ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. Данилевского НАМН Украины» привела к миллионному ущербу во время капремонта фасада здания.

По данным Харьковской областной прокуратуры, клиника заключила договор с частной фирмой-подрядчиком на проведение термомодернизации и ремонт административно-лабораторного корпуса за счет бюджетной экологической программы. Фигурантку назначили ответственной за экономический блок вопросов и контроль за реализацией проекта.

«При выполнении работ руководитель фирмы-подрядчика внес в финансово-сметные документы заведомо ложные данные. В актах приема выполненных работ и справке были существенно завышены объемы и стоимость строительных материалов. В частности, речь шла о фасадных анкерах, кронштейнах, минераловатных плитах, грунтовке, армирующей стеклосетке, строительных смесях и креплениях, которые фактически на объект не поставлялись и во время ремонта не использовались», — установили правоохранители.

Фигурантка, по версии следствия, не проверила объем выполненного и подписала документы с недостоверными сведениями. На основании этого подрядчик получил полную оплату.

Судебно-строительная экспертиза подтвердила расхождение между внесенными в документы данными и реально выполненными работами. Сумма ущерба составила более 1,3 млн гривен, подсчитали в прокуратуре.

Женщине сообщили о подозрении в служебной халатности.

чиновницу в Харькове подозревают в халатности

Правоохранители напомнили, что ранее чиновница уже получила подозрение по аналогичному эпизоду во время ремонта фасада клиники института, что нанесло бюджету более 4 млн грн убытков. Это дело уже находится на рассмотрении суда. Сейчас подозреваемая указанную должность не занимает.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2026 в 12:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что в Харькове служебная халатность чиновницы ГУ «Институт проблем эндокринной патологии» привела к миллионному ущербу во время капремонта фасада здания.".