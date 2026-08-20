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Сбежала из больницы: несовершеннолетнюю ищут в Харькове, приметы

Общество 10:44   20.08.2026
Виктория Яковенко
Сбежала из больницы: несовершеннолетнюю ищут в Харькове, приметы

Харьковские правоохранители просят помочь в поисках Зеры Массалитиной, 2009 года рождения.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 19 августа около 21:20 девочка самостоятельно покинула отделение лечебного учреждения и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: среднего роста, среднего телосложения, длинные темно-русые волосы. Была одета в серую футболку с принтом и темно-серые брюки.

Особые приметы: татуировка на щеке в виде кинжала и слезы, на левой руке – татуировка в виде смайла.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о девочке, просят сообщить по телефонам: «102», 066 572 59 57, 068 661 25 77 или другим удобным способом.

Напомним, Государственная уголовно-исполнительная служба Украины опровергла информацию о якобы побеге двух российских военнопленных в селе Петровское Изюмского района.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2026 в 10:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители просят помочь в поисках Зеры Массалитиной, 2009 года рождения.".