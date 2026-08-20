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ГУИС опровергает, что «военнопленные РФ сбежали из колонии на Харьковщине»

Общество 10:08   20.08.2026
Елена Нагорная
ГУИС опровергает, что «военнопленные РФ сбежали из колонии на Харьковщине»

Государственная уголовно-исполнительная служба Украины опровергла информацию о якобы побеге двух российских военнопленных в селе Петровское Изюмского района Харьковской области.

В публикациях, которые ранее распространили в Telegram-каналах, отмечалось, что «военнопленные РФ убили военнослужащего ВСУ, завладели его оружием и автомобилем ML350 Mercedes темно-серого цвета», а также приводились имена и позывные беглецов.

В Государственной уголовно-исполнительной службе заверили, что никаких чрезвычайных происшествий или побегов в подчиненных учреждениях не было.

«Из учреждений системы ГУИС Украины никаких побегов осужденных, заключенных, военнопленных не происходило. Распространенные в медиа сообщения о побеге «из колонии на Харьковщине военнопленных» не соответствуют действительности. Обращаемся к ответственным медиа, владельцам соцсетей — не распространяйте неправдивую информацию. В условиях войны любое социально чувствительное сообщение вызывает общественный резонанс и понятную обеспокоенность граждан», — подчеркнули в ГУИС.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2026 в 10:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственная уголовно-исполнительная служба Украины опровергла информацию о якобы побеге двух российских военнопленных в селе Петровское Изюмского района Харьковской области.".