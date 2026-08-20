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ДКВС спростовує, що “військовополонені РФ втекли з колонії на Харківщині”

Суспільство 10:08   20.08.2026
Олена Нагорна
ДКВС спростовує, що “військовополонені РФ втекли з колонії на Харківщині”

Державна кримінально-виконавча служба України спростувала інформацію про нібито втечу двох російських військовополонених у селі Петрівське Ізюмського району Харківської області.

У публікаціях, які раніше поширили в телеграм-каналах, зазначалося, що «військовополонені РФ вбили військовослужбовця ЗСУ та заволоділи його зброєю і автомобілем ML350 Mercedes темно-сірого кольору», а також наводилися імена та позивні втікачів.

У Державній кримінально-виконавчій службі запевнили, що жодних надзвичайних подій чи втеч у підлеглих установах не було.

«З установ системи ДКВС України жодних втеч засуджених, ув’язнених, військовополонених не відбувалося. Поширені в медіа повідомлення про втечу «з колонії на Харківщині військовополонених» не відповідають дійсності. Звертаємося до відповідальних медіа, власників соцмереж – не поширюйте неправдиву інформацію. В умовах війни будь-яке соціально вразливе повідомлення викликає суспільний резонанс та зрозумілу стурбованість громадян», — підкреслили у ДКВС.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 10:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Державна кримінально-виконавча служба України спростувала інформацію про нібито втечу двох російських військовополонених у селі Петрівське Ізюмського району Харківської області.".