Безплатна вакцинація від сказу на Харківщині: де щеплять із 5 жовтня

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області опублікувало графік проведення щеплень від сказу домашнім тваринам у різних районах з 5 по 11 жовтня.

Вакцинують безплатно.

“Звертаємо увагу: у разі погіршення безпекової ситуації дати, час і місця проведення щеплень можуть змінюватися. Якщо ваш населений пункт цього тижня відсутній у графіку або ви не змогли скористатися послугами мобільної бригади, зверніться до найближчої державної установи ветеринарної медицини“, – наголосили в ГУ ДПСС.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Харківській області зареєстрували три летальні випадки сказу серед людей – у 2022, 2024 роках та в січні 2026 року. У всіх трьох випадках після контакту з твариною постраждалі не звернулися за медичною допомогою та не отримали необхідної антирабічної профілактики. У 2026 році 85 осіб (5 з них — за останні дні) постраждали від тварин, у яких було підтверджено сказ. Усі постраждалі отримали антирабічну допомогу та не захворіли.