Бесплатная вакцинация от бешенства на Харьковщине: где прививают с 5 октября

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало график проведения прививок от бешенства домашним животным в различных районах с 5 по 11 октября.

Вакцинируют бесплатно.

«Обращаем внимание: в случае ухудшения ситуации ситуации даты, время и места проведения прививок могут изменяться. Если ваш населенный пункт на этой неделе отсутствует в графике или вы не смогли воспользоваться услугами мобильной бригады, обратитесь в ближайшее государственное учреждение ветеринарной медицины», — подчеркнули в ГУ ГППС.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Харьковской области зарегистрировали три летальных случая бешенства среди людей – в 2022, 2024 годах и в январе 2026 года. Во всех трех случаях после контакта с животным пострадавшие не обратились за медицинской помощью и не получили необходимой антирабической профилактики. В 2026 году 85 человек (5 из них — за последние дни) пострадали от животных, у которых было подтверждено бешенство. Все пострадавшие получили антирабическую помощь и не заболели.