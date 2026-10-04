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Бесплатная вакцинация от бешенства на Харьковщине: где прививают с 5 октября

Общество 13:21   04.10.2026
Оксана Горун
Бесплатная вакцинация от бешенства на Харьковщине: где прививают с 5 октября Фото: пресс-служба ХГС

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало график проведения прививок от бешенства домашним животным в различных районах с 5 по 11 октября.

Вакцинируют бесплатно.

«Обращаем внимание: в случае ухудшения ситуации ситуации даты, время и места проведения прививок могут изменяться. Если ваш населенный пункт на этой неделе отсутствует в графике или вы не смогли воспользоваться услугами мобильной бригады, обратитесь в ближайшее государственное учреждение ветеринарной медицины», — подчеркнули в ГУ ГППС.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Харьковской области зарегистрировали три летальных случая бешенства среди людей – в 2022, 2024 годах и в январе 2026 года. Во всех трех случаях после контакта с животным пострадавшие не обратились за медицинской помощью и не получили необходимой антирабической профилактики. В 2026 году 85 человек (5 из них — за последние дни) пострадали от животных, у которых было подтверждено бешенство. Все пострадавшие получили антирабическую помощь и не заболели.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2026 в 13:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало график проведения прививок от бешенства домашним животным в различных районах с 5 по 11 октября".