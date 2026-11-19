Правоохранители сообщили о подозрении 64-летнему мужчине на Харьковщине, который, по данным следствия, во время конфликта нанес коллеге несколько ударов ножом.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло 16 ноября на территории одного из предприятий Харьковского района.

«Накануне между работником и представителем предприятия возник конфликт из-за трудовых вопросов. На почве неприязненных отношений мужчина решил отомстить своему оппоненту. 64-летний мужчина пришел на предприятие с ножом и во время разговора внезапно напал на потерпевшего. Он нанес ему несколько ножевых ранений», — установили правоохранители.

В полиции добавляют: несмотря на травмы, потерпевший смог покинуть помещение и позвать на помощь. Очевидцы вызвали «скорую». Мужчину госпитализировали.

Фигуранту сообщили о подозрении в покушении на убийство. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.