Правоохранители устанавливают лиц, причастных к вероятному похищению игрушек из мемориала погибшим детям в Харькове.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, во время мониторинга соцсетей обнаружили публикацию касательно вероятного похищения игрушек, оставленных возле памятника детям, погибшим в результате российской вооруженной агрессии.

Информацию о случившемся зарегистрировали в Едином учете.

«Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, которые могут быть причастны к нему. По указанному факту идет проверка», — отметили копы.

Граждан, имеющих любую информацию, которая может помочь установить обстоятельства происшествия, просят сообщить об этом полиции.

Напомним, правоохранители считают, что 17-летний парень причастен к незаконному завладению мотоцикла на Харьковщине. Ему сообщили о подозрении.