Цемент и игрушки: что в канализацию выбрасывают харьковчане, как это вредит 📹
Коммунальщики призывают харьковчан не засорять канализацию бытовыми отходами.
«Цемент, игрушки, тряпки: харьковчане все больше воспринимают канализацию в квартире как «универсальную свалку», которая способна проглотить все. Но коммунальщики, ежедневно спасающие забитые трубы, объявляют подземную тревогу. Хламом с примесями жира буквально давится вся система, от подвала дома – до магистрального коллектора. Чистят его почти каждый день — сначала спецтехникой, а затем вручную — лопатой в ведро», — рассказали в КП «ХТС».
Однако, подчеркивают коммунальщики, самое страшное для канализации – влажные салфетки. Ведь после смыва они не растворяются в воде, прилипают друг к другу и наматываются на насосное оборудование.
«Эти наносы, бывает, сгорают. В этом году уже дважды сгорали насосы. Стоимость данного насоса – около 400 тысяч грн», — отметил начальник управления по ремонту и обслуживанию канализационных сетей Игорь Плотников.
Поэтому специалисты просят горожан использовать канализацию исключительно по назначению.
Видео: КП «ХТС»
Читайте также: Ущерб – 1 млн грн: в чем подозревают инженера «ХТС»
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: игрушки, канализация, КП "ХТС", новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Цемент и игрушки: что в канализацию выбрасывают харьковчане, как это вредит 📹», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 мая 2026 в 19:03;