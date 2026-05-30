Цемент и игрушки: что в канализацию выбрасывают харьковчане, как это вредит 📹

Коммунальщики призывают харьковчан не засорять канализацию бытовыми отходами.

«Цемент, игрушки, тряпки: харьковчане все больше воспринимают канализацию в квартире как «универсальную свалку», которая способна проглотить все. Но коммунальщики, ежедневно спасающие забитые трубы, объявляют подземную тревогу. Хламом с примесями жира буквально давится вся система, от подвала дома – до магистрального коллектора. Чистят его почти каждый день — сначала спецтехникой, а затем вручную — лопатой в ведро», — рассказали в КП «ХТС».

Однако, подчеркивают коммунальщики, самое страшное для канализации – влажные салфетки. Ведь после смыва они не растворяются в воде, прилипают друг к другу и наматываются на насосное оборудование.

«Эти наносы, бывает, сгорают. В этом году уже дважды сгорали насосы. Стоимость данного насоса – около 400 тысяч грн», — отметил начальник управления по ремонту и обслуживанию канализационных сетей Игорь Плотников.

Поэтому специалисты просят горожан использовать канализацию исключительно по назначению.

Видео: КП «ХТС»