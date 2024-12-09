В Харькове убрали игрушки возле памятника детям, погибшим из-за действий РФ

Утром 9 декабря в Харькове работники Центрального парка забрали игрушки, которые жители приносили к подножию памятника детям, погибшим с начала полномасштабного вторжения.

«Погода быстро портится, так что до весны пушистые зайчики, мишки и котята будут храниться у нас. Их выстирают, высушат и с наступлением теплого сезона – вернут на место», – рассказали в парке.