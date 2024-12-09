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В Харькове убрали игрушки возле памятника детям, погибшим из-за действий РФ

Общество 12:12   09.12.2024
Виктория Яковенко
В Харькове убрали игрушки возле памятника детям, погибшим из-за действий РФ Фото: Центральный парк Харькова

Утром 9 декабря в Харькове работники Центрального парка забрали игрушки, которые жители приносили к подножию памятника детям, погибшим с начала полномасштабного вторжения.

«Погода быстро портится, так что до весны пушистые зайчики, мишки и котята будут храниться у нас. Их выстирают, высушат и с наступлением теплого сезона – вернут на место», – рассказали в парке.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 9 декабря в Харькове работники Центрального парка забрали игрушки, которые жители приносили к подножию памятника детям, погибшим с начала полномасштабного вторжения.".