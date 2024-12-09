В Харькове убрали игрушки возле памятника детям, погибшим из-за действий РФ
Фото: Центральный парк Харькова
Утром 9 декабря в Харькове работники Центрального парка забрали игрушки, которые жители приносили к подножию памятника детям, погибшим с начала полномасштабного вторжения.
«Погода быстро портится, так что до весны пушистые зайчики, мишки и котята будут храниться у нас. Их выстирают, высушат и с наступлением теплого сезона – вернут на место», – рассказали в парке.
Читайте также: На Харьковщине на Николая поздравили детей погибших бойцов ГСЧС, ГПСУ и НПУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, игрушки, памятник, погибли, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове убрали игрушки возле памятника детям, погибшим из-за действий РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 9 декабря в Харькове работники Центрального парка забрали игрушки, которые жители приносили к подножию памятника детям, погибшим с начала полномасштабного вторжения.".