У Харкові прибрали іграшки біля пам’ятника дітям, які загинули через дії РФ
Фото: Центральний парк Харкова
Вранці 9 грудня у Харкові працівники Центрального парку забрали іграшки, які жителі приносили до підніжжя пам’ятника дітям, загиблим з початку повномасштабного вторгнення.
«Погода швидко псується, тож до весни пухнасті зайчики, ведмедики та кошенятка зберігатимуться в нас. Їх випрають, висушать та з настанням теплого сезону – повернуть на місце», – розповіли у парку.
Читайте також: На Харківщині з Днем Миколая привітали дітей загиблих бійців ДСНС, ДПСУ і НПУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, игрушки, памятник, погибли, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові прибрали іграшки біля пам’ятника дітям, які загинули через дії РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 9 грудня у Харкові працівники Центрального парку забрали іграшки, які жителі приносили до підніжжя пам’ятника дітям, загиблим з початку повномасштабного вторгнення.".