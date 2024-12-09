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У Харкові прибрали іграшки біля пам’ятника дітям, які загинули через дії РФ

Суспільство 12:12   09.12.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові прибрали іграшки біля пам’ятника дітям, які загинули через дії РФ Фото: Центральний парк Харкова

Вранці 9 грудня у Харкові працівники Центрального парку забрали іграшки, які жителі приносили до підніжжя пам’ятника дітям, загиблим з початку повномасштабного вторгнення.

«Погода швидко псується, тож до весни пухнасті зайчики, ведмедики та кошенятка зберігатимуться в нас. Їх випрають, висушать та з настанням теплого сезону – повернуть на місце», – розповіли у парку.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У Харкові прибрали іграшки біля пам’ятника дітям, які загинули через дії РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 12:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 9 грудня у Харкові працівники Центрального парку забрали іграшки, які жителі приносили до підніжжя пам’ятника дітям, загиблим з початку повномасштабного вторгнення.".