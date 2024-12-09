У Харкові прибрали іграшки біля пам’ятника дітям, які загинули через дії РФ

Вранці 9 грудня у Харкові працівники Центрального парку забрали іграшки, які жителі приносили до підніжжя пам’ятника дітям, загиблим з початку повномасштабного вторгнення.

«Погода швидко псується, тож до весни пухнасті зайчики, ведмедики та кошенятка зберігатимуться в нас. Їх випрають, висушать та з настанням теплого сезону – повернуть на місце», – розповіли у парку.