На Харківщині з Днем Миколая привітали дітей загиблих бійців ДСНС, ДПСУ і НПУ
6 грудня, у День Святого Миколая рятувальники, прикордонники та поліцейські Харківщини привітали дітей загиблих побратимів.
«Навіть під час війни є місце чуду. Кожна дитина чекає, коли Святий Чудотворець Микола та його помічники принесуть подарунки», – написали у ГУ ДСНС в Харківській області.
За даними ДСНС, з початку повномасштабного вторгнення загинули вісім рятувальників Харківщини при виконанні своїх обов’язків.
«Привітали дітей Артема Костирі, Володимира Матюшенка, Михайла Піскуна, Олександра Подольського, Сергія Задніпровського, Юрія Клименка та вручили їм подарунки», – додали у ДСНС.
З нагоди свята прикордонники Харківського загону також завітали до родин загиблих побратимів, а також тих, хто перебуває у полоні.
«Привезли гостинці, щирі слова підтримки й вдячності, підкреслюючи, що пам’ять про Героїв жива, а їхні сім’ї завжди можуть розраховувати на турботу прикордонної спільноти», – зазначили у ДПСУ.
Відео: ДПСУ
З Днем Святого Миколая також привітали й дітей загиблого капітана поліції Сергія Філоненка, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Поліцейські відзначили, що їхній батько справжній герой, адже він віддав своє життя, захищаючи закон та правопорядок, боронячи рідну землю від ворога, й наразі лишається взірцем мужності та патріотизму», – розповіли правоохоронці.
У поліції нагадали, що 7 березня, побачивши колону ворожої техніки на підступах до Золочева, правоохоронці прийняли бій проти окупантів. Сергій Філоненко поцілив по танку з гранатомета, а сам отримав тяжкі осколкові поранення під час допомоги іншому пораненому бійцю. 24 серпня 2023 року після численних операцій Філоненко помер.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 15:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 грудня, у День Святого Миколая рятувальники, прикордонники та поліцейські Харківщини привітали дітей загиблих побратимів.".