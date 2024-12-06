На Харківщині з Днем Миколая привітали дітей загиблих бійців ДСНС, ДПСУ і НПУ

6 грудня, у День Святого Миколая рятувальники, прикордонники та поліцейські Харківщини привітали дітей загиблих побратимів.

«Навіть під час війни є місце чуду. Кожна дитина чекає, коли Святий Чудотворець Микола та його помічники принесуть подарунки», – написали у ГУ ДСНС в Харківській області.

За даними ДСНС, з початку повномасштабного вторгнення загинули вісім рятувальників Харківщини при виконанні своїх обов’язків.

«Привітали дітей Артема Костирі, Володимира Матюшенка, Михайла Піскуна, Олександра Подольського, Сергія Задніпровського, Юрія Клименка та вручили їм подарунки», – додали у ДСНС.

З нагоди свята прикордонники Харківського загону також завітали до родин загиблих побратимів, а також тих, хто перебуває у полоні.

«Привезли гостинці, щирі слова підтримки й вдячності, підкреслюючи, що пам’ять про Героїв жива, а їхні сім’ї завжди можуть розраховувати на турботу прикордонної спільноти», – зазначили у ДПСУ.

Відео: ДПСУ

З Днем Святого Миколая також привітали й дітей загиблого капітана поліції Сергія Філоненка, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Поліцейські відзначили, що їхній батько справжній герой, адже він віддав своє життя, захищаючи закон та правопорядок, боронячи рідну землю від ворога, й наразі лишається взірцем мужності та патріотизму», – розповіли правоохоронці.

У поліції нагадали, що 7 березня, побачивши колону ворожої техніки на підступах до Золочева, правоохоронці прийняли бій проти окупантів. Сергій Філоненко поцілив по танку з гранатомета, а сам отримав тяжкі осколкові поранення під час допомоги іншому пораненому бійцю. 24 серпня 2023 року після численних операцій Філоненко помер.