Сьогодні 6 грудня: яке свято та день в історії

6 грудня – День Збройних Сил України та День святого Миколая. 6 грудня 2017 року США офіційно визнали Єрусалим столицею Держави Ізраїль. У 1991-му Верховна Рада ухвалила закон “Про Збройні Сили України”. У 1919-му розпочався Перший Зимовий похід армії УНР. У 1917-му Фінляндія проголосила незалежність. У 1871-му народився письменник Микола Вороний. У 1240-му 6 грудня війська хана Батия захопили Київ.

Свята та пам’ятні дати 6 грудня

6 грудня – День Збройних Сил України та День святого Миколая.

Також відзначають: День мікрохвильової печі, День подяки бармену (відзначають у першу п’ятницю грудня), День “Рукавички на дереві”.

6 грудня в історії

6 грудня 1240 року Київ захопило військо монгольського хана Батия. При цьому завойовники вбили майже всіх мешканців (з 50 тисяч вижили 2000) та захисників міста. Знищення Києва стало фактичним кінцем історії Київської Русі. Докладніше.

6 грудня 1871 року народився Микола Вороний – український поет та державний діяч. Докладніше.

6 грудня 1917 року Фінляндія проголосила незалежність від Росії. Докладніше.

6 грудня 1919 року розпочався Перший зимовий похід армії Української народної республіки. Українські воїни пройшли тилами радянських і російських загарбників – Червоної армії та Добровольчої армії генерала Денікіна. Докладніше.

6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про Збройні сили України”. А за два роки, 1993-го, цей день встановили як День Збройних сил України. Докладніше.

6 грудня 2017 року США офіційно визнали Єрусалим столицею Держави Ізраїль. Це сталося під час роботи у Білому домі адміністрації президента Дональда Трампа. Підписавши президентську прокламацію з цього питання, Трамп також наказав перенести американське посольство до Єрусалима з Тель-Авіва.

Це рішення американського президента йшло всупереч міжнародному праву та рішеннями ООН. ООН визнає Східний Єрусалим територією держави Палестина та відкидає претензії Ізраїлю на цю частину міста. Більшість держав-членів ООН мають таку позицію: остаточно визначити статус Єрусалима мають шляхом переговорів. Тому абсолютна більшість посольств знаходиться у Тель-Авіві. В Єрусалимі, крім посольства США, діють дипломатичні представництва Гватемали, Гондурасу, Папуа-Нової Гвінеї та Косово (чию незалежність не визнає значна кількість держав світу).

Уже наступного дня після проголошення рішення Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН. На ньому 14 із 15 членів засудили рішення США. Але американці самі наклали на резолюцію вето. Окрему заяву “щодо Ізраїлю” згодом зробив ЄС. На той час верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої політики Федеріка Могеріні наголосила, що всі країни – члени ЄС єдині у питанні Єрусалима, а саме – визнають Східний Єрусалим столицею незалежної Палестинської держави. Посольство США у Єрусалимі відкрили 14 травня 2018 року. Згодом Трамп пішов ще далі – у 2019-му вийшла президентська прокламація – про визнання Голанських висот частиною Ізраїлю. То був перший випадок визнання будь-якою країною суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Згідно з міжнародним правом, ця територія належить Сирії та знаходиться під окупацією Ізраїлю з часів арабо-ізраїльської війни 1967 року (у 1981-му Ізраїль здійснив юридичну анексію цієї території, затвердивши відповідне законодавство). Такі безпрецедентні рішення першої адміністрації Трампа багато в чому пояснюють високий рівень його популярності в Ізраїлі як серед політиків, так і серед населення.

Церковне свято 6 грудня

6 грудня відзначають день Святого Миколая чудотворця, архієпископа Мирлікійського. Улюблений святий українських дітей жив у часи Римської імперії. Він народився у місті Патара, в Лікії, та був єдиним сином у родині. Батьки Миколая заприсяглися присвятити його Богу. Як розповідає автор житія Миколая, свою здатність творити дива він виявив одразу після народження, зціливши власну матір від тяжкої хвороби. З дитинства Миколай постив і вивчав Писання. Він став спочатку читцем, потім священником. Весь час свого життя Миколай допомагав нужденним. Так, відома історія про те, як він урятував трьох дівчат, яких власний батько від розпачу через голод, хотів віддати на розпусту. Микола підкинув цій родині три мішечки із золотом у вікно – і цим врятував їх від злиднів. Взагалі про святого Миколая відомо, що він завжди намагався допомагати нужденним таємно, приховуючи свої благодіяння. Після смерті архієпископа Йоана святого Миколая обрали єпископом Мир Лікійських. Він пережив гоніння на християн імператора Діоклетіана, хоч і був ув’язнений разом з іншими християнами. А за часів царювання Костянтина святителя Миколая повернули до пастви. Досягши глибокої старості, Миколай помер приблизно між 345 та 351 роками. Його мощі зберігалися нетлінними, в 1087 році їх перенесли в італійське місто Барі, де вони й знаходяться зараз.

Народні прикмети

Мокрий сніг на Миколая віщує вологий грудень.

Якщо вночі ясно видно місяць, то скоро погода зіпсується.

Якщо небо 6 грудня блакитне – найближчім часом буде ясна, але морозна погода.

Що не можна робити 6 грудня

На Миколая не можна ходити в боржниках і таїти образи – краще віддати борги й пробачити, якщо людина просить вибачення.

Не можна нікому заздрити, мстити, обманювати тощо.

Не можна займатися важкою фізичною працею.