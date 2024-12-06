Сегодня 6 декабря: какой праздник и день в истории

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины и День святого Николая. 6 декабря 2017-го США официально признали Иерусалим столицей Государства Израиль. В 1991-м Верховная Рада приняла закон «О Вооруженных Силах Украины». В 1919-м году начался Первый Зимний поход армии УНР. В 1917-м Финляндия провозгласила независимость. В 1871-м родился писатель Николай Вороной. В 1240-м 6 декабря войска хана Батыя захватили Киев.

Праздники и памятные даты 6 декабря

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины и День святого Николая.

Также отмечают: День микроволновки, День благодарности бармену (отмечают в первую пятницу декабря), День «Перчатки на дереве».

6 декабря в истории

6 декабря 1240 года Киев захватило войско монгольского хана Батыя. При этом завоеватели убили почти всех жителей (из 50 тысяч выжили 2000) и защитников города. Уничтожение Киева стало фактическим концом истории Киевской Руси. Подробнее.

6 декабря 1871 года родился Николай Вороной — украинский поэт и государственный деятель. Подробнее.

6 декабря 1917 года Финляндия провозгласила независимость от России. Подробнее.

6 декабря 1919 года начался Первый зимний поход армии Украинской народной республики. Украинские воины прошли по тылам советских и российских захватчиков – Красной армии и Добровольческой армии генерала Деникина. Подробнее.

6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Вооруженных силах Украины». А два года спустя, в 1993-м, этот день установили как День Вооруженных сил Украины. Подробнее.

6 декабря 2017 года США официально признали Иерусалим столицей Государства Израиль. Это произошло во время работы в Белом доме администрации президента Дональда Трампа. Подписав президентскую прокламацию по этому вопросу, Трамп также приказал перенести американское посольство в Иерусалим из Тель-Авива.

Это решение американского президента шло вразрез с международным правом и решениями ООН. ООН признает Восточный Иерусалим территорией государства Палестина и отвергает претензии Израиля на эту часть города. Большинство государств-членов ООН занимают такую позицию: окончательно определить статус Иерусалима должны путем переговоров. Поэтому абсолютное большинство посольств находится в Тель-Авиве. В Иерусалиме, кроме посольства США, действуют дипломатические представительства Гватемалы, Гондураса, Папуа-Новой Гвинеи и Косово (чью независимость не признает значительное количество государств мира).

Уже на следующий день после провозглашения решения Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля состоялось экстренное заседание Совбеза ООН. На нем 14 из 15 членов осудили решение США. Но сами американцы наложили на резолюцию вето. Отдельное заявление «по Израилю» впоследствии сделал ЕС. В то время верховная представительница Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини подчеркнула, что все страны — члены ЕС едины в вопросе Иерусалима, а именно — признают Восточный Иерусалим столицей независимого Палестинского государства. Посольство США в Иерусалиме открыли 14 мая 2018 года. Впоследствии Трамп пошел еще дальше – в 2019-м вышла президентская прокламация – о признании Голанских высот частью Израиля. Это был первый случай признания любой страной суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Согласно международному праву, эта территория принадлежит Сирии и находится под оккупацией Израиля со времен арабо-израильской войны 1967 года (в 1981-м Израиль осуществил юридическую аннексию этой территории, утвердив соответствующее законодательство). Такие беспрецедентные решения первой администрации Трампа во многом объясняют высокий уровень его популярности в Израиле как среди политиков, так и среди населения.

Церковный праздник 6 декабря

6 декабря — День Святого Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского. Любимый святой украинских детей жил во времена Римской империи. Он родился в городе Патара, в Ликии, и был единственным сыном в семье. Родители Николая поклялись посвятить его Богу. Как повествует автор жития Николая, свою способность творить чудеса мальчик проявил сразу после рождения, исцелив собственную мать от тяжелой болезни. С самого детства Николай постился и изучал Писание. Он стал сначала чтецом, затем священником. Все время своей жизни Николай помогал нуждающимся. Так, известна история о том, как он спас трех девушек, которых собственный отец от отчаяния из-за голода, хотел отдать в блудницы. Николай подбросил этой семье три мешочка с золотом в окно – и этим спас их от нищеты. Вообще о святом Николае известно, что он всегда старался помогать нуждающимся тайно, скрывая свои благодеяния. После смерти архиепископа Иоанна святого Николая избрали епископом Мир Ликийских. Он пережил гонения на христиан императора Диоклетиана, хоть и был заключен вместе с другими христианами. А во времена царствования Константина святителя Николая вернули к пастве. Достигнув глубокой старости, Николай умер примерно между 345 и 351 годами. Его мощи сохранялись нетленными, в 1087 году их перенесли в итальянский город Бари, где они и находятся сейчас.

Народные приметы

Мокрый снег на Николая предвещает сырой декабрь.

Если ночью ясно видна луна, то скоро погода испортится.

Если небо 6 декабря голубое, в ближайшее время будет ясная, но морозная погода.

Что нельзя делать 6 декабря

На Николая нельзя ходить в должниках и таить обиды – лучше отдать долги и простить, если человек просит прощения.

Нельзя никому завидовать, мстить, обманывать и т.д.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.