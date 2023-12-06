Сегодня 6 декабря: какой праздник и день в истории

6 декабря – День Вооруженных сил Украины и День святого Николая. В 1240 году 6 декабря войска хана Батыя захватили Киев. В 1871-м родился писатель Николай Вороной. В 1917-м Финляндия провозгласила независимость. В 1919-м начался Первый Зимний поход армии УНР.

Праздники и памятные даты 6 декабря

6 декабря – День Вооруженных сил Украины и День святого Николая по новому церковному календарю.

6 декабря в истории

6 декабря 1240 года Киев захватило войско монгольского хана Батыя. При этом завоеватели убили почти всех жителей (из 50 тысяч выжили 2000) и защитников города. Уничтожение Киева стало фактическим концом истории Киевской Руси.

Киев был одной из важнейших целей Батыя во время его западного похода, продолжавшегося с 1235 по 1242 год. К штурму столицы Киевской Руси хан готовился с самого момента захвата Чернигова в 1939-м — то есть более года. На левый берег Днепра напротив Киева монголо-татарское войско вышло еще в начале 1240-го. Сразу в атаку захватчики не переходили, они накапливали силы, подтянув все имеющиеся метательные орудия. А также, по традиции, предложили князьям сдаться. Киевское вече решило стоять насмерть. Оборону города возглавил галицкий воевода Дмитрий. Форсировав Днепр, монголо-татары сначала через Лядские ворота (на месте современного Майдана Незалежности) ворвались в «город Ярослава» (так называли более новую часть Киева, построенную во времена Ярослава Мудрого). Захватив эту часть, орда, отдохнув одну ночь, пошла штурмовать «город Владимира» (более старинную часть Киева). Защитники защищались до последнего. Дружина, оставшаяся в живых после прорыва монголо-татар в «город Владимира», закрылась в Десятинной церкви. Своими метательными орудиями войско Батыя обрушило церковь. Абсолютное большинство защитников Киева погибло, воевода Дмитрий был ранен. Батый, пораженный храбростью главы обороны города, приказал оставить его в живых. Но сама столица Киевской Руси пала – город превратился в руины, его жители были убиты. Центр Руси переместился на Волынь и Галичину, хотя и по ним прошли орды завоевателей (там все же уцелели и не были взяты города Кременец, Данилов и некоторые другие). В 1241-1242 годах воинство Батыя опустошало восточную Европу (территории современных Польши, Венгрии, Чехии, Сербии, Болгарии и т.п.).

6 декабря 1871 года родился Николай Вороной — украинский поэт и государственный деятель, один из основателей и режиссеров Национального театра, участвовавший также в создании Украинской Центральной Рады.

Часть жизни Вороного связана с Харьковом. Здесь он учился в реальном училище (но впоследствии перевелся в Ростов, а там его уже исключили за «связи с народничеством»). Образование оканчивал в Венском и Львовском университетах. Во Львове работал в Научном обществе им. Шевченко, в редакциях ряда изданий, режиссером в театре «Руська бесіда». Также сотрудничал с Иваном Франко в политических изданиях, стал членом Революционной украинской партии. С 1897-го играл в театре Кропивницкого, но покинул сцену в 1901-м. С 1910-го поселился в Киеве, где работал в театре и преподавал в театральной школе. В 1917-м стал одним из основателей Украинской Центральной Рады. Во время большевистской оккупации Украины эмигрировал, но в 1926-м вдохновленный временным ренессансом украинской культуры и литературы в УССР, вернулся в тогдашнюю столицу республики – Харьков. Вороной преподавал в Харьковском музыкально-драматическом институте, а затем работал в Киеве. В 1934 году, с началом репрессий, Николая Вороного арестовали, обвинив в том, что он – польский шпион. Его выслали в Одесскую область, а 7 июня 1938 года расстреляли по приговору особой тройки УНКВД Одесской области. Посмертно в 1957 году его реабилитировали.

6 декабря 1917 года Финляндия провозгласила независимость от России.

В состав Российской империи Финляндия входила с 1809 года. До этого момента территории были частью Шведского королевства. Но в начале XIX века Швеция проиграла войну России и была вынуждена подписать Фридрихсгамский мирный договор, согласно которому Финляндия и Аландские острова достались победителям. Изначально, войдя в состав России как Великое княжество Финляндское, эта территория имела значительную автономию: собственный сейм, свою почтовую службу и органы правосудия. Также финнов освободили от прохождения обязательной службы в российской армии. Однако «по традиции» долго выдерживать чью-то «чрезмерную» независимость и демократичность россияне не смогли. Постепенно начались притеснения: например, хоть и провозглашенный, сейм не собирался ни разу с 1809 по 1863 годы. Но больше всего «разошелся» в попытках полностью слить финнов с остальной империей последний российский самодержец Николай II. Он приступил к русификации княжества и даже попытался заставить местных служить в российской армии. Впрочем, это встретило жесткое сопротивление, волнения в Финляндии совпали с революцией 1905 года. Николаю II пришлось отменить указы, которыми он пытался ограничить автономию княжества. Но упорный император возобновил их действие уже в 1907-м. После Февральской революции, 18 июля 1917 года, сейм Великого княжества Финляндского принял закон о восстановлении автономных прав территории. Однако Временное правительство среагировало на такое решение резко и отрицательно – новое руководство России продолжало считать себя «коллективным императором» и распустило финский сейм, а здание, где тот собирался, заняли российские войска. После Октябрьского переворота и свержения Временного правительства сейм продолжил работу и 6 декабря провозгласил независимость Финляндии.

6 декабря 1919 года начался Первый зимний поход армии Украинской народной республики. Украинские воины прошли по тылам советских и российских захватчиков – Красной армии и Добровольческой армии генерала Деникина. Подробнее.

6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Вооруженных силах Украины». А два года спустя, в 1993-м, этот день установили как День Вооруженных сил Украины. Подробнее.

Церковный праздник 6 декабря

6 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день Святого Николая чудотворца, архиепископа Мирликийского. Любимый святой украинских детей жил во времена Римской империи. Он родился в городе Патара, в Ликии, и был единственным сыном в семье. Родители Николая поклялись посвятить его Богу. Как повествует автор жития Николая, свою способность творить чудеса он проявил сразу после рождения, исцелив собственную мать от тяжелой болезни. С самого детства Николай постился и изучал Писание. Он стал сначала чтецом, затем священником. Все время своей жизни Николай помогал нуждающимся. Так, известна история о том, как он спас трех девушек, которых собственный отец от отчаяния из-за голода, хотел отдать в блудницы. Николай подбросил этой семье три мешочка с золотом в окно – и этим спас их от нищеты. Вообще о святом Николае известно, что он всегда старался помогать нуждающимся тайно, скрывая свои благодеяния. После смерти архиепископа Иоанна святого Николая избрали епископом Мир Ликийских. Он пережил гонения на христиан императора Диоклетиана, хоть и был заключен вместе с другими христианами. А во времена царствования Константина святителя Николая вернули к пастве. Достигнув глубокой старости, Николай умер примерно между 345 и 351 годами. Его мощи сохранялись нетленными, в 1087 году их перенесли в итальянский город Бари, где они и находятся сейчас.

Народные приметы

Мокрый снег на Николая предвещает сырой декабрь.

Если ночью ясно видна луна, то скоро погода испортится.

Если небо 6 декабря голубое, в ближайшее время будет ясная, но морозная погода.

Что нельзя делать 6 декабря

На Николая нельзя ходить в должниках и таить обиды – лучше отдать долги и простить, если человек просит прощения.

Нельзя никому завидовать, мстить, обманывать и т.д.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.