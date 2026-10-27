Россияне ударили по многоэтажке в Харькове, среди пострадавших — ребенок
Россияне атаковали БпЛА многоэтажку в Основянском районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 23:45. 32-летняя и 65-летняя женщины, 56-летний мужчина и 4-летний мальчик пострадали в результате «прилета» вражеского дрона в Основянском районе, их госпитализировали, сообщил Олег Синегубов.
23:30. Оккупанты атаковали Харьков около 22:40.
Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание пришлось в многоквартирный жилой дом и в нем заблокированы люди.
В результате атаки вражеского БпЛА два человека, среди которых 4-летний мальчик, пострадали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Позже стало известно, что у 4-летнего мальчика острая реакция на стресс.
«Еще одному человеку понадобилась помощь врачей в результате «прилета» в Основянском районе», — уточнил количество пострадавших Олег Синегубов.
«В результате вражеского удара по Основянскому району вспыхнули 2-этажное производственное здание, 2-этажный многоквартирный жилой дом и 1-этажный жилой дом. Также повреждены частный жилой дом и автомобиль», — рассказал Олег Синегубов.
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