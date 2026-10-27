Россияне ударили по многоэтажке в Харькове, среди пострадавших — ребенок

Россияне атаковали БпЛА многоэтажку в Основянском районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 23:45. 32-летняя и 65-летняя женщины, 56-летний мужчина и 4-летний мальчик пострадали в результате «прилета» вражеского дрона в Основянском районе, их госпитализировали, сообщил Олег Синегубов.

23:30. Оккупанты атаковали Харьков около 22:40.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадание пришлось в многоквартирный жилой дом и в нем заблокированы люди.

В результате атаки вражеского БпЛА два человека, среди которых 4-летний мальчик, пострадали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Позже стало известно, что у 4-летнего мальчика острая реакция на стресс.

«Еще одному человеку понадобилась помощь врачей в результате «прилета» в Основянском районе», — уточнил количество пострадавших Олег Синегубов.

«В результате вражеского удара по Основянскому району вспыхнули 2-этажное производственное здание, 2-этажный многоквартирный жилой дом и 1-этажный жилой дом. Также повреждены частный жилой дом и автомобиль», — рассказал Олег Синегубов.