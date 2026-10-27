Харьков атаковали БпЛА: удар по ТЦ, поврежден вход в метро (дополнено)

Около 13:30 в Харькове был слышен взрыв. Враг, предварительно, попал БпЛА по ТЦ в Слободском районе. Позже «прилеты» зафиксировали в Шевченковском районе. Кроме этого, под ударом находился Холодногорский район.

Дополнено в 15:34. Мэр Игорь Терехов сообщает, что еще одно попадание зафиксировали в Холодногорском районе – повреждено административное здание.

Дополнено в 14:56. В Шевченковском районе в результате атаки БпЛА повреждены авто и вход в одну из станций метрополитена, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 14:39. В Шевченковском районе произошло еще одно попадание БпЛА, пишет мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 14:33. Еще одно попадание вражеского БпЛА зафиксировали в Шевченковском районе. Известно об одном раненон, пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

13:36. Мэр Игорь Терехов информирует, что, предварительно, зафиксировали попадание вражеского БпЛА по торговому центру в Слободском районе. Информацию уточняют.

Мониторинговые каналы предупреждали о реактивном «Шахеде» над городом.

Напомним, после 18:00 26 октября Новобаварский район Харькова оказался под ударом. В ГСЧС в Харьковской области сообщили, что российские войска нанесли удары реактивными системами залпового огня по Новобаварскому району Харькова. По словам начальника ХОВА Олега Синегубов, в результате обстрела два человека погибли. Пострадавших четверо: это 61-летний и 77-летний мужчина, 60-летняя женщина и 17-летняя девушка. Повреждены десять гаражей, четыре частных домовладения, четыре многоквартирных дома, здание сада. Ликвидирован пожар двух автомобилей и нежилого здания.