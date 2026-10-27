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Чего ждать от ноября жителям Харьковщины? Прогноз синоптиков

Общество 13:08   27.10.2026
Виктория Яковенко
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Чего ждать от ноября жителям Харьковщины? Прогноз синоптиков

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил предварительный прогноз на ноябрь 2026 года на Харьковщине.

По данным синоптиков, в последний месяц осени все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,6 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода.

Количество осадков в ноябре также ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.

Напомним, отопительный сезон в Харьковской области начнется не ранее 1 ноября. Об этом на брифинге 23 октября рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов. После этой даты будут ориентироваться на температурный режим и военную ситуацию. По словам Синегубова, сейчас подготовка к зиме продолжается согласно утвержденным планам.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 13:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил предварительный прогноз на ноябрь 2026 года на Харьковщине.".