Чего ждать от ноября жителям Харьковщины? Прогноз синоптиков

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил предварительный прогноз на ноябрь 2026 года на Харьковщине.

По данным синоптиков, в последний месяц осени все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,6 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода.

Количество осадков в ноябре также ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.

Напомним, отопительный сезон в Харьковской области начнется не ранее 1 ноября. Об этом на брифинге 23 октября рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов. После этой даты будут ориентироваться на температурный режим и военную ситуацию. По словам Синегубова, сейчас подготовка к зиме продолжается согласно утвержденным планам.