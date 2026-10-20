Сегодня 20 октября 2026: какой праздник и день в истории

20 октября – Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы. В этот день в 2011 году в Ливии повстанцы захватили и убили диктатора Муаммара Каддафи. В 1973-м открыли одно из самых известных зданий мира – Сиднейский оперный театр. В 1968-м бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди вышла замуж за Аристотеля Онассиса. В 1953-м в США опубликовали антиутопию Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В 1944-м в Японии сформировали первые отряды пилотов-камикадзе. В 1930-м в Москве расстреляли генерал-хорунжего армии УНР Юрия Тютюнника. В 1818-м установили границу между США и современной Канадой по 49-й параллели.

Праздники и памятные даты 20 октября

20 октября в Украине – Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.

В мире – Всемирный день профилактики остеопороза.

Также сегодня: Международный день авиадиспетчера, Международный день повара и кулинара, Международный день ленивца.

Видео создано с использованием ИИ

20 октября в истории

20 октября 1818 года США и Великобритания подписали международный договор, который назывался «Конвенция о рыболовстве, границах и возвращении рабов». Подробнее.

20 октября 1930 года в Москве расстреляли генерал-хорунжего армии УНР, а также писателя и сценариста Юрия Тютюнника. Подробнее.

20 октября 1944 года в Японии сформировали первые отряды пилотов-камикадзе. Подробнее.

20 октября 1953 года в США вышла книга Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Подробнее.

20 октября 1968 года вдова президента США Джона Кеннеди Жаклин вышла замуж вторично – за греческого олигарха Аристотеля Онассиса. Подробнее.

20 октября 1973 года в австралийском Сиднее открыли одно из самых известных зданий мира – Сиднейский оперный театр. В открытии принимала участие королева Великобритании Елизавета II. Подробнее.

20 октября 2011 года в Ливии повстанцы захватили и убили диктатора Муаммара Каддафи. К тому времени он скрывался в районе своего родного города Сирт. Каддафи правил страной более 42 лет. Его режим не выдержал волны так называемой Арабской весны. Антиправительственные протесты, восстания и революции тогда охватили ряд арабских стран, начавшись с Туниса. Результатом этих событий стало свержение ряда режимов, в частности – в Тунисе, Египте и Йемене. Однако до убийства диктатора в 2011-м дело дошло только в Ливии.

Каддафи пришел к власти в этой стране в 1969 году после бескровного переворота, в результате которого свергли короля Идриса. В то время Каддафи был молодым харизматичным офицером ливийской армии, пропагандировавшим специфическую идеологию – смесь религии, национализма и своеобразного арабского коммунизма.

«После захвата власти он ввел панарабскую, антиимпериалистическую философию, соединенную с элементами ислама. Хотя он разрешал частный контроль над малыми компаниями, правительство контролировало более крупные», — пишет о политике полковника Aljazeera.

Годы правления Каддафи в Ливии отмечены многочисленными репрессиями и казнями противников режима. А также периодом резкого роста доходов страны от продаж нефти. В западном мире полковника долгое время воспринимали как одного из главных спонсоров терроризма. Во время его правления Ливия продолжительный период находилась в международной изоляции. Но Каддафи удалось выйти из нее в 2003 году, отказавшись от программ по созданию оружия массового уничтожения. После такого жеста с Ливии даже сняли эмбарго США, а диктатору дали выступить с трибуны ООН (он, правда, порвал устав ООН и назвал ее террористической организацией). Жестокий стиль правления и жесткая риторика полковника в конце концов привели к краху его режима.

«Когда в феврале 2011 года в Ливии разразились протесты против правления ливийского лидера Муаммара Каддафи, правительственные силы безопасности ответили, открыв огонь по протестующим. Когда мирное протестное движение превратилось в полноценное вооруженное восстание против его 42-летнего правления, Каддафи пообещал преследовать «тараканов» и «крыс», поднявших оружие против него, «дюйм за дюймом, комнату за комнатой, дом за домом, переулок за переулком». Разразился жестокий конфликт, в котором прокаддафиевские силы без разбора обстреливали гражданские районы, арестовывали тысячи протестующих и других лиц, подозреваемых в поддержке оппозиции, тайно держали многих под стражей и осуществляли внесудебные казни. Но после военного вмешательства Организации Североатлантического договора (НАТО) и восьми месяцев интенсивного конфликта, именно Муаммар Каддафи и его ближайшее окружение оказались загнанными в угол и изолированными в прибрежном городе Сирт, родном городе Каддафи», — пишет организация Human Rights Watch.

При попытке бежать из оказавшегося в осаде района Сирта колонна с Каддафи и представителями его ближайшего окружения попала под обстрел. Полковника и выживших его сторонников вскоре нашли ополченцы. Их подвергли жестокому самосуду, в результате которого диктатор погиб.

Церковный праздник 20 октября

20 октября в Украине чтят память великомученика Артемия. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день гремит гром, то зима будет без снега.

Туман и теплая погода 20 октября предвещают мягкую осень.

Что нельзя делать 20 октября

Нельзя убирать дома.

Не стоит считать мелочь, потому что можно потерять все накопления.