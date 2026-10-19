Харьковские квартиры дорожают на глазах: риелтор объяснил, что происходит

В Харькове цены на аренду жилья в последнее время пошли вверх, рассказал «Объективу» совладелец агентства недвижимости Андрей Правдин.

«Обе квартиры на Салтовке. Одну сдавали в 2024 году за 4 тысячи, в 2025-м за 5 тысяч, а теперь за несколько дней она ушла за 9 тысяч. Считайте – за два года подорожала в два с лишним раза, за год – на 75%. Другая квартира в прошлом году стоила для аренды 6500 грн в месяц, сейчас – тоже 9 тысяч, подорожала на 38%. Обе эти квартиры в домах еще советской застройки, но в хорошем жилом состоянии и выглядят современными», — демонстрирует динамику цен на примере конкретных квартир риэлтор.

Арендаторы все те же – военные и переселенцы. А вот лицо арендодателей изменилось. Сегодня сдают квартиры не только их владельцы, переехавшие из Харькова в другую область или за границу.

«Теперь это преимущественно харьковчане, живущие в городе, понимающие цену, ситуацию и перспективы и купившие новые квартиры. То есть люди, которые приобрели недвижимость для расширения своего портфеля активов», – объясняет Андрей Правдин.

Что до цен на аренду жилья, то в Харькове они снизятся лишь после того, как остановится поток переселенцев, а на рынок недвижимости выйдет много новых квартир.