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Харьковские квартиры дорожают на глазах: риелтор объяснил, что происходит

Общество 20:02   19.10.2026
Оксана Якушко
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Харьковские квартиры дорожают на глазах: риелтор объяснил, что происходит Скриншот

В Харькове цены на аренду жилья в последнее время пошли вверх, рассказал «Объективу» совладелец агентства недвижимости Андрей Правдин.

«Обе квартиры на Салтовке. Одну сдавали в 2024 году за 4 тысячи, в 2025-м за 5 тысяч, а теперь за несколько дней она ушла за 9 тысяч. Считайте – за два года подорожала в два с лишним раза, за год – на 75%. Другая квартира в прошлом году стоила для аренды 6500 грн в месяц, сейчас – тоже 9 тысяч, подорожала на 38%. Обе эти квартиры в домах еще советской застройки, но в хорошем жилом состоянии и выглядят современными», — демонстрирует динамику цен на примере конкретных квартир риэлтор.

Арендаторы все те же – военные и переселенцы. А вот лицо арендодателей изменилось. Сегодня сдают квартиры не только их владельцы, переехавшие из Харькова в другую область или за границу.

«Теперь это преимущественно харьковчане, живущие в городе, понимающие цену, ситуацию и перспективы и купившие новые квартиры. То есть люди, которые приобрели недвижимость для расширения своего портфеля активов», – объясняет Андрей Правдин.

Что до цен на аренду жилья, то в Харькове они снизятся лишь после того, как остановится поток переселенцев, а на рынок недвижимости выйдет много новых квартир.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 20:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове цены на аренду жилья в последнее время пошли вверх, рассказал «Объективу» совладелец агентства недвижимости Андрей Правдин.".