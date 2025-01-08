За квартиру с ремонтом в Харькове можно купить хрущовку в Ужгороде

Сколько денег можно выручить за жилье в Харькове и хватит ли этого для покупки квартиры в условно безопасном регионе страны, выяснял корреспондент МГ «Объектив».

Две квартиры, которые недавно покупали и продавали в Харькове, стоили по $30 тысяч каждая, говорит директор агентства недвижимости Valion Андрей Правдин.

На эти деньги в Ужгороде – одном из самых безопасных городов Украины – сейчас можно позволить себе однокомнатную квартиру в «хрущевке» с советским ремонтом.

«Можно купить даже с капитальным, но малогабаритку в 22 квадратных метра», — приводит пример Правдин.

Ужгородская риелтор Марьяна Нагорнюк говорит, что «двушки» стартуют от $40 тысяч – и достигают $150 тысяч, в зависимости от условий и ремонта. А «трешки» соответственно можно приобрести на сумму от $50 тысяч. Сейчас Ужгород активно застраивают, ведь официально в Закарпатье переехали около 400 предприятий со всей Украины. Так что предложений из жилья должно становиться больше, но вряд ли оно станет дешевле.

Во Львове двухкомнатные квартиры, в которые можно въехать сразу после покупки, стартуют от $65 тысяч, трехкомнатные – от $80 тысяч, сообщает местный риелтор Андрей Борисов.

«Харьковчан, желающих приобрести жилье во Львове, немало. В отличие от киевлян они не интересуются квартирами в старинных австрийских домах. Рассматривают с интересом и даже восторгом, но выбирают квартиры с качественным ремонтом в районах с развитой инфраструктурой», — рассказывает о приоритетах харьковчан риелтор.