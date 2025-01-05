Что можна купить, продав жилье в Харькове

«Однушка» на Алексеевке «ушла» за почти $16 тысяч Фото: VALION

Как за год изменилась в Харькове ситуация на рынке недвижимости, узнавала МГ «Объектив».

Также в материале – как мошенники ловят на крючок потенциальных покупателей недвижимости и почему не все хотят продавать жилье за ​​государственный сертификат.

Как кибератака россиян повлияла на рынок недвижимости Украины

Самая масштабная кибератака россиян, которую хакеры XakNet Team осуществили на правительственные сайты Украины, приостановила работу основных систем министерства юстиции. Среди пораженных – Государственный реестр прав на недвижимое имущество, не работают в Дії приложения «єВідновлення» та «єОселя».

Хакерская атака уже влияет на возможность покупать или продавать жилье, подтвердил вице-президент Ассоциации недвижимости Украины Игорь Балака.

«Все процессы приостановились. Большинство поручений, требующих внесения в реестры, затормозились. Очень нервничают и стороны сделок, и нотариусы, потому что последствия этой атаки никто не может спрогнозировать. Многие специалисты по недвижимости осознают, что ситуация сверхсложная: реестры пусты, не понятно, как все будут восстанавливать», — объяснил Игорь Балака.

Хакерская атака произошла на фоне оживления на рынке недвижимости – после полугодового простоя из бюджета поступили деньги по государственной программе «єВідновлення».

В Харькове ищут жилье с ремонтом и избегают верхних этажей

В декабре харьковский рынок недвижимости после длительного затишья только «начал двигаться», говорят риэлтеры.

«Месяц назад было совершенно тихо, какие-то единичные случайные сделки. В декабре 2024-го рынок активизировался, потому что поступили средства по государственной программе «єВідновлення». И многие покупатели решили поставить точку в приобретении жилья в конце года», — констатирует риэлтор Елена Ларшина.

Один из факторов заинтересованности покупателей – цена. По оценкам Ларшиной, харьковский рынок недвижимости просел по сравнению с 2023 годом на 30%. С начала полномасштабной войны стоимость жилья снизилась на 60%, по некоторым позициям – даже на 70%, отмечает риэлтор.

Поэтому сейчас «погоду» на рынке недвижимости задает покупатель, отмечают харьковские риелторы. А покупатели теперь выбирают придирчиво. По наблюдениям Елены Ларшиной, в Харькове клиенты не интересуются жильем на верхних этажах. Чем выше, тем труднее реализовать квартиру, говорит она. Также покупатели предпочитают жилье, не требующее дополнительных финансовых затрат. Если до вторжения люди охотно покупали «голые стены» и делали ремонт по своему вкусу, теперь и мастеров не найти, и стройматериалы существенно подорожали. Потому покупатели выбирают квартиры с новым, современным ремонтом.

Не интересуются покупатели и большими квартирами, но выбирают одно- или двухкомнатные апартаменты.

После ракетных ударов Новые дома и ХТЗ уже не столь популярны, как раньше

В общем, все продается, даже квартиры без ремонта или в наиболее пострадавших от обстрелов районах (в том числе на печально известной на всю страну Северной Салтовке). Но такое жилье уже имеет другую цену, отмечает Ларшина.

«Трехкомнатная квартира, 70 м₂, в 16-этажном доме на Северной Салтовке, в обычном состоянии, без ремонта – сейчас у нас в продаже за $20 тысяч. Она – самая дешевая на рынке из всех трехкомнатных квартир на Салтовке», — приводит пример Елена Ларшина.

Район, по ее наблюдениям, тоже уже не играет решающей роли: Алексеевка, Павлово Поле, центр города – не на пике популярности, как во времена до полномасштабного вторжения – из-за частых атак и «прилетов».

«Это была очень странная ситуация, что весь Харьков под обстрелами, а жилье на ХТЗ, Новых Домах и Одесской пользовалось большим спросом, потому что там прилетало меньше или не долетало. Но после обстрела бульвара Юрьева на Новых Домах и улицы Библика на ХТЗ эти районы перестали быть слишком популярны», — отмечает Ларшина.

Что можно приобрести на деньги за харьковскую квартиру

Две трети квартир, которые покупали или продавали в Харькове, стоили по $30 тысяч, говорит директор агентства недвижимости Valion Андрей Правдин.

На эти деньги в Ужгороде – одном из самых безопасных городов Украины – сейчас можно купить однокомнатную квартиру в «хрущевке» с советским ремонтом.

«Можно купить даже с капитальным, но малогабаритку в ​​22 м₂», — приводит пример Правдин.

Ужгородская риэлтор Марьяна Нагорнюк говорит, что «двушки» стартуют от $40 тысяч – и достигают $150 тысяч, в зависимости от условий и ремонта. А «трешки» соответственно можно приобрести на сумму от $50 тысяч. Сейчас Ужгород активно застраивают, ведь официально в Закарпатье переехали около 400 предприятий со всей Украины. Так что предложений из жилья должно становиться больше, но вряд ли оно станет дешевле.

Во Львове двухкомнатные квартиры, в которые можно въехать сразу после покупки, стартуют от $65 тысяч, трехкомнатные – от $80 тысяч, сообщает местный риэлтор Андрей Борисов.

«Харьковчан, желающих приобрести жилье во Львове, немало. В отличие от киевлян они не интересуются квартирами в старинных австрийских домах. Рассматривают с интересом и даже восторгом, но выбирают квартиры с качественным ремонтом в районах с развитой инфраструктурой», — рассказывает о приоритетах харьковчан риэлтор.

В интернете немало квартир-фейков и мошенников

Риелторы предостерегают покупателей, которые самостоятельно ищут жилье на виртуальных платформах – там часто можно встретить фейковые объявления.

«Выставляют чье-то или вообще не существующее жилье по нереально низким ценам, чтобы привлечь покупателя. К примеру, квартиру за $19 тысяч во Львове. Конечно, мошенникам звонят по телефону 150 человек, и так их номера попадают в базы данных», — объясняет Борисов.

Львовянин отмечает: если бы решил покупать квартиру в Харькове, обращался бы к официальному риелтору, потому что не знает ситуацию на рынке. Ведь важно приобрести ликвидное жилье, которое в случае чего можно так же легко продать.

«Заходите на сайт asnu.net (Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины), находите реестр членов, а их почти 3000, область, которую хотите. Там все люди с телефонами, они публичны, на них можно пожаловаться. Поэтому они дурость делать не будут, им не безразлична их репутация», — объясняет Андрей Борисов.

Почему по государственным программам трудно приобрести жилье

Харьковчанка Ольга уже почти год не может купить жилье по государственному сертификату. В Циркунах сгорел ее большой дом с хорошим ремонтом, так что сумма возмещения немалая. А желающих продать ей квартиру или дом на западе Украины женщина пока не нашла.

«В Киевской области легко соглашаются на сделку за сертификат, но я уже так устала от тревог. А в Тернополе – одни отказы. Владельцы говорят, что хотят продать жилье за ​​наличные деньги, не показывая налоговой полную сумму. Ставят на дом ценник $30, а реально за него просят вдвое больше. По предложению за сертификат – квартиры на последних этажах рядом со стратегическими объектами, где вполне может «прилететь». Поэтому пока ищем по всем регионам», – рассказала женщина.

Причина отказов – не в сертификате, а в непредсказуемости банков, объясняет львовский риэлтор Борисов. Ведь не раз приходилось отменять сделки, когда клиенту в момент покупки банк отказывал в предоставлении средств на жилье.

«Завтра оформление, а парню позвонили из банка и сказали, «простите, в этом месяце мы предел вычерпали». И когда будут деньги – неизвестно. Вот с этим мы сталкиваемся», – отмечает Борисов.

Чтобы преодолеть ситуацию. его коллега из Харькова Андрей Правдин советует принять тот факт, что покупатели с сертификатами – менее конкурентны.

«Покупка с ними придает много эмоциональных, временных и денежных затрат. И нужно договариваться с владельцем с пониманием, что нужно это компенсировать», – говорит Правдин.

В качестве компенсации может быть небольшой бонус от тысячи долларов до нескольких сверху от цены на жилье.

В общем, опрошенные нами риелторы сходятся на том, что продать жилье в любом районе Харькова реально, однако цены далеки от тех, что были до полномасштабного вторжения. Часто это не останавливает ни желающих уехать харьковчан, ни тех, кто решил улучшить жилищные условия или просто вложиться в недвижимость в городе, надеясь на ее дальнейший рост в цене.