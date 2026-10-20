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Разрушены два дома – Терехов о ракетной атаке на Харьков 20 октября (видео)

Общество 16:49   20.10.2026
Виктория Яковенко
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Разрушены два дома – Терехов о ракетной атаке на Харьков 20 октября (видео) Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что враг нанес по городу ракетный удар. Зафиксировали два «прилета» – один на открытой территории, другой – по частным жилым домам.

«Рядом расположены многоэтажные жилые дома. Разрушены два частных жилых дома, не подлежащие восстановлению. Кроме этого, продолжаем сейчас обследование, потому что пострадало очень много частных домов. Что касается многоэтажных домов, то мы сейчас обследуем, но выбиты окна в одном доме, расположенном рядом с «прилетом», — отметил городской голова.

Он также подчеркнул, что тревогу в Харькове объявили своевременно. На момент удара, говорит мэр, «мы были в тревоге».

Видео: Telegram-канал «Харьков 1654»

Напомним, около 15:30 в Харькове было слышно два взрыва. Ракетный удар зафиксировали в Новобаварском районе. По состоянию на 16:30 было известно о семи пострадавших. Об опасности в этот раз не предупредили харьковчан мониторинговые каналы. Вместе с взрывом появились сообщения о том, что следует находиться в укрытиях.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 16:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что враг нанес по городу ракетный удар. Зафиксировали два «прилета» – один на открытой территории, другой – по частным жилым домам.".