Зруйновані два будинки – Терехов про ракетну атаку на Харків 20 жовтня (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що ворог завдав по місту ракетного удару. Зафіксували два «прильоти» – один на відкритій території, інший – по приватних житлових будинках.

«Поряд розташовані багатоповерхові житлові будинки. Зруйновані два приватні житлові будинки, які не підлягають відбудові. Крім цього, продовжуємо зараз обстеження, бо постраждало дуже багато приватних будинків. Що стосується багатоповерхових будинків, то ми зараз обстежуємо, але вибиті вікна в одному будинку, який розташований поряд з «прильотом», – зазначив міський голова.

Він також підкреслив, що тривогу в Харкові оголосили своєчасно. На момент удару, каже мер, «ми були в тривозі».

Відео: телеграм-канал “Харьков 1654”

Нагадаємо, близько 15:30 у Харкові було чутно два вибухи. Ракетний удар зафіксували у Новобаварському районі. Станом на 16:30 було відомо про сім постраждалих. Про небезпеку цього разу не попередили харків’ян моніторингові канали. Разом із вибухом з’явились повідомлення, що слід перебувати в укриттях.