Live
  • Вт 20.10.2026
  • Харків  +14°С
  • USD 45
  • EUR 50.53

Зруйновані два будинки – Терехов про ракетну атаку на Харків 20 жовтня (відео)

Суспільство 16:49   20.10.2026
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
Зруйновані два будинки – Терехов про ракетну атаку на Харків 20 жовтня (відео) Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що ворог завдав по місту ракетного удару. Зафіксували два «прильоти» – один на відкритій території, інший – по приватних житлових будинках.

«Поряд розташовані багатоповерхові житлові будинки. Зруйновані два приватні житлові будинки, які не підлягають відбудові. Крім цього, продовжуємо зараз обстеження, бо постраждало дуже багато приватних будинків. Що стосується багатоповерхових будинків, то ми зараз обстежуємо, але вибиті вікна в одному будинку, який розташований поряд з «прильотом», – зазначив міський голова.

Він також підкреслив, що тривогу в Харкові оголосили своєчасно. На момент удару, каже мер, «ми були в тривозі».

Відео: телеграм-канал “Харьков 1654”

Нагадаємо, близько 15:30 у Харкові було чутно два вибухи. Ракетний удар зафіксували у Новобаварському районі. Станом на 16:30 було відомо про сім постраждалих. Про небезпеку цього разу не попередили харків’ян моніторингові канали. Разом із вибухом з’явились повідомлення, що слід перебувати в укриттях.

Читайте також: БпЛА вдарив по Харкову вдень 20 жовтня: що відомо

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Сушив на дачі: майже 3 кг канабісу знайшли у чоловіка на Харківщині
Сушив на дачі: майже 3 кг канабісу знайшли у чоловіка на Харківщині
20.10.2026, 17:30
Вибухи у Харкові: удар по приватному сектору, постраждалі (доповнюється)
Вибухи у Харкові: удар по приватному сектору, постраждалі (доповнюється)
20.10.2026, 16:58
На пів мільйона гривень хотіли ошукати пенсіонерку в Харкові: подробиці
На пів мільйона гривень хотіли ошукати пенсіонерку в Харкові: подробиці
20.10.2026, 15:27
Зруйновані два будинки – Терехов про ракетну атаку на Харків 20 жовтня (відео)
Зруйновані два будинки – Терехов про ракетну атаку на Харків 20 жовтня (відео)
20.10.2026, 16:49
БпЛА вдарив по Харкову вдень 20 жовтня: що відомо
БпЛА вдарив по Харкову вдень 20 жовтня: що відомо
20.10.2026, 12:27
Попросив подзвонити і вкрав 80 тисяч: чоловіку в Харкові вручили підозру
Попросив подзвонити і вкрав 80 тисяч: чоловіку в Харкові вручили підозру
20.10.2026, 14:18

Новини за темою:

20.10.2026
Вибухи у Харкові: удар по приватному сектору, постраждалі (доповнюється)
20.10.2026
На пів мільйона гривень хотіли ошукати пенсіонерку в Харкові: подробиці
20.10.2026
Попросив подзвонити і вкрав 80 тисяч: чоловіку в Харкові вручили підозру
20.10.2026
На ремонт закрили пішохідний міст у Манжосовому Яру в Харкові (фото)
20.10.2026
Харків’ян попередили про відключення газу: дати та адреси


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Зруйновані два будинки – Терехов про ракетну атаку на Харків 20 жовтня (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 16:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що ворог завдав по місту ракетного удару. Зафіксували два «прильоти» – один на відкритій території, інший – по приватних житлових будинках.".