Вибухи у Харкові: удар по приватному сектору, постраждалі (доповнюється)

Близько 15:30 у Харкові було чутно два вибухи. Ракетний удар зафіксували у Новобаварському районі. Є інформація про постраждалих.

Доповнено о 16:27. До семи зросла кількість постраждалих у Новобаварському районі, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 16:21. Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести, повідомив мер Ігор Терехов.

Доповнено о 15:55. Попередньо відомо про пошкодження приватних будинків і цивільного підприємства у Новобаварському районі через вороже влучання, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 15:50. Відомо про чотирьох постраждалих. Мер Харкова Ігор Терехов інформує, що у них осколкові поранення та контузії.

Доповнено о 15:46. Влучання зафіксували у приватному секторі, є постраждалі, їх кількість та їхній стан уточнюються, пише мер Ігор Терехов.

Доповнено о 15:39. «Приліт» зафіксували у Новобаварському районі, уточнив мер Ігор Терехов.

15:36. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав ракетного удару по Шевченківському району.

Про небезпеку цього разу не попередили харків’ян і моніторингові канали. Разом із вибухом з’явились повідомлення, що слід перебувати в укриттях.

Нагадаємо, після 12:00 у Харкові також було чутно вибух. Ворожий БпЛА атакував Основ’янський район міста. Інформації про постраждалих не було, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Стали відомі імена загиблих через удар по парку в Новій Водолазі