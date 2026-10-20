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Вибухи у Харкові: удар по приватному сектору, постраждалі (доповнюється)

Події 16:27   20.10.2026
Вікторія Яковенко
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Вибухи у Харкові: удар по приватному сектору, постраждалі (доповнюється) Фото: pixabay.com

Близько 15:30 у Харкові було чутно два вибухи. Ракетний удар зафіксували у Новобаварському районі. Є інформація про постраждалих.

Доповнено о 16:27. До семи зросла кількість постраждалих у Новобаварському районі, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 16:21. Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести, повідомив мер Ігор Терехов.

Доповнено о 15:55. Попередньо відомо про пошкодження приватних будинків і цивільного підприємства у Новобаварському районі через вороже влучання, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 15:50. Відомо про чотирьох постраждалих. Мер Харкова Ігор Терехов інформує, що у них осколкові поранення та контузії.

Доповнено о 15:46. Влучання зафіксували у приватному секторі, є постраждалі, їх кількість та їхній стан уточнюються, пише мер Ігор Терехов.

Доповнено о 15:39. «Приліт» зафіксували у Новобаварському районі, уточнив мер Ігор Терехов.

15:36. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав ракетного удару по Шевченківському району.

Про небезпеку цього разу не попередили харків’ян і моніторингові канали. Разом із вибухом з’явились повідомлення, що слід перебувати в укриттях.

Нагадаємо, після 12:00 у Харкові також було чутно вибух. Ворожий БпЛА атакував Основ’янський район міста. Інформації про постраждалих не було, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 16:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:30 у Харкові було чутно два вибухи. Ракетний удар зафіксували у Новобаварському районі. Є інформація про постраждалих.".