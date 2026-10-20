БпЛА вдарив по Харкову вдень 20 жовтня: що відомо

Після 12:00 у Харкові було чутно вибух. Ворожий БпЛА атакував Основ’янський район міста.

Наразі інформація про постраждалих не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зазначимо, Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожий БпЛА, що летів у бік Харкова об 11:56.

Моніторингові канали уточнювали, що це БпЛА типу «Ланцет».

Нагадаємо, російська армія атакувала парк у Новій Водолазі посеред дня 19 жовтня. Удар був близько 16:30, повідомила Харківська обласна прокуратура. Били БпЛА “Герань-3”. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, шість людей загинули, 15 – постраждали.