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БпЛА вдарив по Харкову вдень 20 жовтня: що відомо

Події 12:27   20.10.2026
Вікторія Яковенко
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БпЛА вдарив по Харкову вдень 20 жовтня: що відомо Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Після 12:00 у Харкові було чутно вибух. Ворожий БпЛА атакував Основ’янський район міста.

Наразі інформація про постраждалих не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зазначимо, Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожий БпЛА, що летів у бік Харкова об 11:56.

Моніторингові канали уточнювали, що це БпЛА типу «Ланцет».

Нагадаємо, російська армія атакувала парк у Новій Водолазі посеред дня 19 жовтня. Удар був близько 16:30, повідомила Харківська обласна прокуратура. Били БпЛА “Герань-3”. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, шість людей загинули, 15 – постраждали.

Читайте також: Росіяни вбили вчительку та її доньку: у Новій Водолазі день жалоби

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 12:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 12:00 у Харкові було чутно вибух. Ворожий БпЛА атакував Основ’янський район міста.".