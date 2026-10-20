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Шість загиблих і 21 постраждалий: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Події 08:51   20.10.2026
Оксана Горун
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Шість загиблих і 21 постраждалий: наслідки обстрілів Харківщини за добу Руйнування на місці російського удару по парку в Новій Водолазі 19 жовтня 2026 року

Упродовж доби армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов 20 жовтня, серед загиблих – двоє дітей.

Найбільш трагічним став обстріл Нової Водолаги. По центральному парку, де гуляли сім’ї з дітьми, вдарив російський “шахед”.

“У селищі Нова Водолага загинули шестеро людей, зокрема дівчатка 1 і 11 років, постраждали 15 людей, серед них – 7 дітей”, – написав у зведенні за добу Синєгубов.

Постраждалі також були в Ізюмі, який вночі пережив масований наліт БпЛА, та Чугуєві – там поранена жінка 59 років.

“Також стало відомо, що 18 жовтня внаслідок обстрілів у сел. Борова загинула 65-річна жінка, зазнали поранень чоловіки 61 і 60 років; 17 жовтня в с. Старовірівка Шевченківської громади поранено 53-річну жінку”, – зазначив начальник ХОВА.

По регіону протягом доби вдарили майже сто безпілотників різних типів, а також чотири ракети. Є різні руйнації в усіх районах області. Серед того, що атакував ворог — будинки, приватні цивільні підприємства, автомобілі, електромережі та залізнична інфраструктура.

Читайте також: Як 20 жовтня відключатимуть світло в Харкові та області: графіки

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 08:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Упродовж доби армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов 20 жовтня, серед загиблих – двоє дітей".