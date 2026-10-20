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Нічний наліт БпЛА на Ізюм: є постраждалі, виникли чотири пожежі (фото)

Події 08:18   20.10.2026
Оксана Горун
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Нічний наліт БпЛА на Ізюм: є постраждалі, виникли чотири пожежі (фото)

Вночі з 19 на 20 жовтня Ізюм у Харківській області атакували російські БпЛА, повідомили в ДСНС. Рятувальники гасили вогонь у житлових будинках, господарських спорудах і адмінбудівлі.

Сьогодні вночі ворог атакував ударними БПлА житловий сектор і цивільну інфраструктуру міста Ізюм. Унаслідок влучань виникли чотири осередки пожеж. На територіях приватних домоволодінь горіли житлові будинки, господарські та надвірні споруди, а також адміністративна будівля. Пошкоджень зазнали житлові й інші будівлі, а також легкові автомобілі”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, через цю атаку постраждали п’ятеро людей.

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За даними Ізюмської МВА, атака тривала з 00:22 до 04:00 20 жовтня. По місту били російські безпілотники, у тому числі – реактивні.

“Зафіксовано влучання у декількох районах міста… Зазнала руйнувань та загоряння будівля Управління освіти Ізюмської міської ради”, – повідомили у МВА.

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У постраждалих, за даними військової адміністрації, гостра реакція на стрес.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 08:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі з 19 на 20 жовтня Ізюм атакували російські БпЛА, повідомили в ДСНС. Рятувальники гасили вогонь у житлових будинках, господарських спорудах і адмінбудівлі".