Нічний наліт БпЛА на Ізюм: є постраждалі, виникли чотири пожежі (фото)
Вночі з 19 на 20 жовтня Ізюм у Харківській області атакували російські БпЛА, повідомили в ДСНС. Рятувальники гасили вогонь у житлових будинках, господарських спорудах і адмінбудівлі.
“Сьогодні вночі ворог атакував ударними БПлА житловий сектор і цивільну інфраструктуру міста Ізюм. Унаслідок влучань виникли чотири осередки пожеж. На територіях приватних домоволодінь горіли житлові будинки, господарські та надвірні споруди, а також адміністративна будівля. Пошкоджень зазнали житлові й інші будівлі, а також легкові автомобілі”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, через цю атаку постраждали п’ятеро людей.
За даними Ізюмської МВА, атака тривала з 00:22 до 04:00 20 жовтня. По місту били російські безпілотники, у тому числі – реактивні.
“Зафіксовано влучання у декількох районах міста… Зазнала руйнувань та загоряння будівля Управління освіти Ізюмської міської ради”, – повідомили у МВА.
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У постраждалих, за даними військової адміністрації, гостра реакція на стрес.