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Ночной налет БпЛА на Изюм: есть пострадавшие, возникли четыре пожара (фото)

Происшествия 08:18   20.10.2026
Оксана Горун
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Ночной налет БпЛА на Изюм: есть пострадавшие, возникли четыре пожара (фото)

Ночью с 19 на 20 октября Изюм в Харьковской области атаковали российские БпЛА, сообщили в ГСЧС. Спасатели тушили огонь в жилых домах, хозпостройках и админздании.

«Сегодня ночью враг атаковал ударными БпЛА жилой сектор и гражданскую инфраструктуру города Изюм. В результате попаданий возникли четыре очага пожаров. На территориях частных домовладений горели жилые дома, хозяйственные и дворовые сооружения, а также административное здание. Повреждения получили жилые и другие здания, а также легковые автомобили», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, из-за этой атаки пострадали пять человек.

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По данным Изюмской ГВА, атака продолжалась с 00:22 до 04:00 20 октября. По городу били российские беспилотники, в том числе — реактивные.

«Зафиксированы попадания в нескольких районах города… Подверглось разрушениям и возгоранию здание Управления образования Изюмского городского совета», — сообщили в ГВА.

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У пострадавших, по данным военной администрации, — острая реакция на стресс.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 08:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью с 19 на 20 октября Изюм в Харьковской области атаковали российские БпЛА, сообщили в ГСЧС. Спасатели тушили огонь в жилых домах, хозпостройках и админздании".