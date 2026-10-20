СОУ продвинулись к юго-востоку от Боровой — ISW

Институт изучения войны проинформировал об успехе СОУ в Харьковской области, а также — проблемах с логистикой у оккупантов на Купянщине.

«Недавно украинские силы продвинулись к юго-востоку от Боровой. 19 октября украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил о продвижении украинских подразделений в направлении Макеевки; кроме того, один из российских «военкоров» опубликовал карту, на которой зафиксировано продвижение украинских сил к северо-западу от Макеевки», — проинформировали аналитики ISW.

Также они сообщили о проблемах оккупантов на Купянском направлении.

«Удары украинских беспилотников по российской логистике на Купянском направлении вынуждают российских военнослужащих добираться до линии боевого соприкосновения пешком. 19 октября заместитель командира одного из украинских батальонов, действующих на Купянском направлении, сообщил, что российским диверсионно-разведывательным группам приходится преодолевать от 15 до 20 километров пешком, чтобы достичь линии фронта — это стало следствием продолжающихся уже несколько месяцев ударов украинских БпЛА по российской логистике в данном районе», — отметили в Институте изучения войны.

Продвижений у оккупантов на Харьковщине нет.

Напомним, в планах ХОВА — оборудовать в этом году антидроновыми сетками более тысячи километров дорог области.