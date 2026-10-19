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Антидроновыми сетками хотят накрыть более 1000 км на Харьковщине — Синегубов

Общество 19:28   19.10.2026
Татьяна Литвина
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Антидроновыми сетками хотят накрыть более 1000 км на Харьковщине — Синегубов Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В планах Харьковской областной военной администрации — оборудовать в этом году антидроновыми сетками более тысячи километров. Большая часть работ уже выполнена, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в нацмарафоне «Єдині новини».

Однако, по его словам, эта цифра постоянно растет, потому что враг бьет все дальше и необходимо защищать новые направления.

Сетки могут защитить от FPV дронов. Однако они не спасают от «Шахедов».

«Здесь нужно населению реагировать на воздушные тревоги, на воздушные сигналы, потому что они все абсолютно реальны», — отметил Синегубов.

Видео: нацмарафон «Єдині новини»

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Напомним, ранее Синегубов сообщал, что в области применяется комбинированная защита. Где-то спасают антидроновые сетки, где-то — укрытия мобильные на остановках общественного транспорта, где-то усиливают средства РЭБ, где-то усиливают радиолокационное поле для своевременного обнаружения.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 19:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В планах Харьковской областной военной администрации — оборудовать в этом году антидроновыми сетками более тысячи километров.".