За месяц на Харьковщине уничтожили более 1000 вражеских целей: ОВА о защите

На Харьковщине за прошлый месяц ликвидировали более 1000 воздушных целей — это почти рекордный показатель за все время полномасштабной войны, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире «Суспільного». По его словам, оккупанты продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру, транспорт и энергетические объекты. Он рассказал, какая защита работает в регионе.

Синегубов отметил, что российские войска применяют для ударов по Харьковщине беспилотники разных типов, в частности, обычные и реактивные «Шахеды», а также ракеты типа «Бандероль».

«Удары приходятся на жилые дома, гражданскую инфраструктуру, конечно, объекты энергетики так же под вражескими ударами. Почти ежедневно мы фиксируем удары по гражданским авто, будь то перевозки грузов, или просто гражданские авто в любом из пограничных населенных пунктов. Все это для врага цели», — подчеркнул начальник ХОВА.

Отдельной опасностью остаются повторные удары. В таких условиях тяжело работать экстренным службам, добавляет Синегубов.

«Враг применяет тактику двойных ударов, в том числе, понимая, что сразу на местах все службы. Стараемся информировать наши службы более точно относительно угрозы повторных ударов. Несмотря на эту опасность, все службы работают», — сказал Синегубов.

Отдельно он рассказал о защите от БпЛА в регионе. В частности, продолжает Синегубов, антидроновые сетки спасают жизнь.

«У нас в планах на этот год более 1000 км. Уже на завершающем этапе около 700 км. Мы только наращиваем эти показатели. Работает от FPV на оптоволокне, просто от FPV, от «Ланцетов», от «Молний». А этого хлама у нас достаточно на территории», — рассказал Синегубов.

Также, по словам начальника ХОВА, в области применяется комбинированная защита.

«Поэтому где-то спасают антидроновые сетки, где-то спасают укрытия мобильные на остановках общественного транспорта, где-то усиливаем средства РЭБ, где-то усиливаем радиолокационное поле для своевременного обнаружения. Ну и дальше есть новые разработки, с которыми обращают наши военные, и мы пытаемся в рамках нашего финансирования закупать и внедрять», — подытожил Синегубов.