Враг атаковал энергетику Харьковщины: РФ выпустила около 11 ракет — ОВА

Около 05:00 14 октября оккупанты атаковали ракетами два энергетических предприятия на Харьковщине, сообщил в эфире «Суспільного» начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Под ударом была наша энергетика. Около 11 ракет, два энергетических предприятия.Сейчас работают все службы круглосуточно, чтобы оперативно проанализировать и приступить к ликвидации последствий. Для нас это уже традиционно, к сожалению, учитывая все прошлые отопительные сезоны. Поэтому мы работаем на местах, чтобы оперативно ликвидировать последствия», – сказал Синегубов.

Он добавил, что разрушения значительные. Более подробно сообщать о последствиях начальник ХОВА не стал, чтобы не информировать врага.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов на Харьковщине пострадали девять человек, среди них – ребенок, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов.