Live
  • Ср 14.10.2026
  • Харьков  +15°С
  • USD 45.08
  • EUR 50.44

Враг атаковал энергетику Харьковщины: РФ выпустила около 11 ракет — ОВА

Общество 12:49   14.10.2026
Виктория Яковенко
Враг атаковал энергетику Харьковщины: РФ выпустила около 11 ракет — ОВА Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Около 05:00 14 октября оккупанты атаковали ракетами два энергетических предприятия на Харьковщине, сообщил в эфире «Суспільного» начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Под ударом была наша энергетика. Около 11 ракет, два энергетических предприятия.Сейчас работают все службы круглосуточно, чтобы оперативно проанализировать и приступить к ликвидации последствий. Для нас это уже традиционно, к сожалению, учитывая все прошлые отопительные сезоны. Поэтому мы работаем на местах, чтобы оперативно ликвидировать последствия», – сказал Синегубов.

Он добавил, что разрушения значительные. Более подробно сообщать о последствиях начальник ХОВА не стал, чтобы не информировать врага.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов на Харьковщине пострадали девять человек, среди них – ребенок, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Пятерых военнослужащих убил неизвестный в Харьковском районе — полиция

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Сегодня 14 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 октября 2026: какой праздник и день в истории
14.10.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 14 октября: убили военных, энергетика под ударом
Новости Харькова — главное 14 октября: убили военных, энергетика под ударом
14.10.2026, 13:30
Пятерых военнослужащих убил неизвестный в Харьковском районе: что известно
Пятерых военнослужащих убил неизвестный в Харьковском районе: что известно
14.10.2026, 13:37
Утром на Харьковщине будет опасно: детали (дополнено)
Утром на Харьковщине будет опасно: детали (дополнено)
14.10.2026, 11:40
Партнеры не предупреждают о баллистике, а работа «Starlink» ограничена: детали
Партнеры не предупреждают о баллистике, а работа «Starlink» ограничена: детали
14.10.2026, 09:04
Драка в Харькове: одного мужчину госпитализировали, второго — задержали
Драка в Харькове: одного мужчину госпитализировали, второго — задержали
14.10.2026, 13:50

Новости по теме:

14.10.2026
За месяц на Харьковщине уничтожили более 1000 вражеских целей: ОВА о защите
14.10.2026
Россия не считает заявления президента Америки сильными — Зеленский
14.10.2026
Восемь ракет ударили по региону за сутки, пострадали девять людей
14.10.2026
РФ не пыталась наступать на пяти направлениях, на севере от Харькова – 16 боев
14.10.2026
Новости Харькова — главное 14 октября: убили военных, энергетика под ударом


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Враг атаковал энергетику Харьковщины: РФ выпустила около 11 ракет — ОВА», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 12:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 05:00 14 октября оккупанты атаковали ракетами два энергетических предприятия на Харьковщине, сообщил в эфире «Суспільного» начальник ХОВА Олег Синегубов.".