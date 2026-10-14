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Ворог атакував енергетику Харківщини: РФ випустила близько 11 ракет – ОВА

Суспільство 12:49   14.10.2026
Вікторія Яковенко
Ворог атакував енергетику Харківщини: РФ випустила близько 11 ракет – ОВА Фото: АТ “Харківобленерго”

Близько 05:00 14 жовтня окупанти атакували ракетами два енергетичні підприємства на Харківщині, повідомив в етері «Суспільного» начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Під ударом була наша енергетика. Близько 11 ракет, два енергетичні підприємства. Наразі працюють всі служби цілодобово, щоб оперативно проаналізувати та приступити до ліквідації наслідків. Для нас, це вже традиційно, на жаль, враховуючи всі минулі опалювальні сезони. Тому ми працюємо на місцях, щоб оперативно ліквідовувати наслідки», – сказав Синєгубов.

Він додав, що руйнування значні. Більш детально повідомляти про наслідки начальник ХОВА не став, щоб не інформувати ворога.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині постраждали дев’ять людей, серед них – дитина, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: П’ятьох військовослужбовців вбив невідомий у Харківському районі – поліція

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 12:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 05:00 14 жовтня окупанти атакували ракетами два енергетичні підприємства на Харківщині, повідомив в етері «Суспільного» начальник ХОВА Олег Синєгубов.".