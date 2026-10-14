Вісім ракет вдарили по регіону за добу, постраждали дев’ять людей

Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині постраждали дев’ять людей, серед них – дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків зазнали поранень жінки 76 і 77 років; у м. Дергачі поранено чоловіків 40 і 55 років; у сел. Покотилівка Височанської громади поранено 15-річну дівчинку; у м. Люботин зазнав поранень 68-річний чоловік; у сел. Близнюки поранено 36-річного чоловіка; у м. Ізюм отримали гостру реакцію на стрес 72-річна жінка і 68-річний чоловік”, – написав Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння: