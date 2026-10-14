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Вісім ракет вдарили по регіону за добу, постраждали дев’ять людей

Події 09:21   14.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вісім ракет вдарили по регіону за добу, постраждали дев’ять людей

Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині постраждали дев’ять людей, серед них – дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків зазнали поранень жінки 76 і 77 років; у м. Дергачі поранено чоловіків 40 і 55 років; у сел. Покотилівка Височанської громади поранено 15-річну дівчинку; у м. Люботин зазнав поранень 68-річний чоловік; у сел. Близнюки поранено 36-річного чоловіка; у м. Ізюм отримали гостру реакцію на стрес 72-річна жінка і 68-річний чоловік”, – написав Синєгубов. 

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • вісім ракет;
  • два БпЛА типу «герань-2»;
  • чотири БпЛА типу «молния»;
  • 13 fpv-дронів;
  • 151 БпЛА (тип встановлюється).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 09:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині постраждали дев’ять людей, серед них – дитина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".