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Восемь ракет ударили по региону за сутки, пострадали девять людей

Происшествия 09:21   14.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Восемь ракет ударили по региону за сутки, пострадали девять людей

В результате вражеских обстрелов на Харьковщине пострадали девять человек, среди них – ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков получили ранения женщины 76 и 77 лет; в г. Дергачи ранены мужчины 40 и 55 лет; в пос. Покотиловка Высочанской громады ранена 15-летняя девочка; в г. Люботин получил ранения 68-летний мужчина; в пос. Близнюки ранен 36-летний мужчина; в г. Изюм получили острую реакцию на стресс 72-летняя женщина и 68-летний мужчина. Также медики оказали помощь мужчинам 26 и 49 лет, которые 12 октября получили ранения в пос. Высокий», – пишет Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • восемь ракет;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • 13 fpv-дронов;
  • 151 БпЛА (тип устанавливается).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 09:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов на Харьковщине пострадали девять человек, среди них – ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".