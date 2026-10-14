Восемь ракет ударили по региону за сутки, пострадали девять людей

В результате вражеских обстрелов на Харьковщине пострадали девять человек, среди них – ребенок, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков получили ранения женщины 76 и 77 лет; в г. Дергачи ранены мужчины 40 и 55 лет; в пос. Покотиловка Высочанской громады ранена 15-летняя девочка; в г. Люботин получил ранения 68-летний мужчина; в пос. Близнюки ранен 36-летний мужчина; в г. Изюм получили острую реакцию на стресс 72-летняя женщина и 68-летний мужчина. Также медики оказали помощь мужчинам 26 и 49 лет, которые 12 октября получили ранения в пос. Высокий», – пишет Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение: