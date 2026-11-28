В Харьковском областном ТЦК и СП устанавливают, причастны ли военнослужащие подчиненных подразделений к инциденту на одном из перекрестков Харькова, где белый микроавтобус заблокировал автомобиль.

Видео с автомобильного регистратора, на котором белый микроавтобус подрезает и блокирует машину во время движения, ранее распространили местные Telegram-каналы. В постах отмечалось, что за рулем автомобиля находился 21-летний водитель. По словам парня, после остановки неизвестные в камуфляжной форме применили к нему силу.

«Меня заломали, били рацией по лицу, пытались отобрать телефон, а когда узнали, что мне 21 год, перестали бить. Буду писать заявление в полицию», — цитируют слова потерпевшего в публикациях.

Видео: «Харків 1654 | Місто-герой» / Telegram

МГ «Объектив» обратилась за комментарием к спикеру Харьковского областного ТЦК и СП Елене Родиной.

«Сейчас проводится установление причастности военнослужащих подчиненных подразделений к указанным обстоятельствам», — ответила Родина.

«Обращений не поступало. Зарегистрировали информацию в установленном порядке по результатам мониторинга. Проводится проверка», — также сообщила МГ «Объектив» спикер ГУ Нацполиции в Харьковской области Алена Соболевская.

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