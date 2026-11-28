Бус заблокировал авто во время движения в Харькове: комментарии ОТЦК и полиции
В Харьковском областном ТЦК и СП устанавливают, причастны ли военнослужащие подчиненных подразделений к инциденту на одном из перекрестков Харькова, где белый микроавтобус заблокировал автомобиль.
Видео с автомобильного регистратора, на котором белый микроавтобус подрезает и блокирует машину во время движения, ранее распространили местные Telegram-каналы. В постах отмечалось, что за рулем автомобиля находился 21-летний водитель. По словам парня, после остановки неизвестные в камуфляжной форме применили к нему силу.
«Меня заломали, били рацией по лицу, пытались отобрать телефон, а когда узнали, что мне 21 год, перестали бить. Буду писать заявление в полицию», — цитируют слова потерпевшего в публикациях.
Видео: «Харків 1654 | Місто-герой» / Telegram
МГ «Объектив» обратилась за комментарием к спикеру Харьковского областного ТЦК и СП Елене Родиной.
«Сейчас проводится установление причастности военнослужащих подчиненных подразделений к указанным обстоятельствам», — ответила Родина.
«Обращений не поступало. Зарегистрировали информацию в установленном порядке по результатам мониторинга. Проводится проверка», — также сообщила МГ «Объектив» спикер ГУ Нацполиции в Харьковской области Алена Соболевская.