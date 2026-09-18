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Мужчина порезал ножом сотрудника ТЦК на Харьковщине: детали от полиции

Происшествия 17:24   18.09.2026
Елена Нагорная
Мужчина порезал ножом сотрудника ТЦК на Харьковщине: детали от полиции

В городе Златополь Лозовского района полицейские задержали 57-летнего местного жителя. По версии следствия, вечером 16 сентября он нанес многочисленные ножевые ранения сотруднику ТЦК и СП.

Все происходило в рамках мобилизационных мероприятий, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, между гражданским и сотрудниками ТЦК и СП возник конфликт, в ходе которого мужчина выхватил нож, ранил одного из военных и скрылся. Пострадавшего госпитализировали.

Оперативники разыскали и задержали гражданина. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в ГБР ранее сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении военнослужащих ТЦК, которые, по версии бюро, незаконно лишили свободы и пытали двух мужчин.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 17:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Златополь Лозовского района полицейские задержали 57-летнего местного жителя.".