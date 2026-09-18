«Пушистый террорист» на Журавлевке: как в Харькове спасают деревья (видео)

На территории острова на Журавлевке в Харькове 17 сентября коммунальщики СКП «Харьковзеленстрой» высадили ивы, пострадавшие ранее от бобров. Деревья прошли реабилитацию в тепличном комплексе предприятия и вернулись на свое прежнее место. Можно ли уберечь растения на берегу водоема от «пушистого террориста» — рассказал специалист по культурно-просветительской деятельности Харьковского зоопарка Евгений Киося.

«Приключения с бобром у нас начались весной, когда мы зашли на эту территорию и начали делать здесь благоустройство. Тогда мы увидели несколько деревьев, сгрызенных бобром. И это нас не на шутку удивило, но и порадовало тоже. Это говорит о сосуществовании живой природы с людьми — это как раз то, чего мы хотели достичь», — подчеркнул спикер СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.

Узнав о повреждении деревьев, коммунальщики срочно их выкопали, чтобы осмотреть и подлечить.

«Деревья простимулировали и тщательно поливали. Вот они подросли, и мы решили, что их нужно вернуть обратно. Также огородили сварной сеткой, чтобы бобер больше не мог к ним добраться», — рассказала специалист по ландшафтному дизайну СКП «Харьковзеленстрой» Елизавета Ковалева.

Защитить ивы сеткой предложили специалисты-зоологи, отметил Кравченко. Но бобер не стал бороться с металлом и просто переключился на другие деревья. Поэтому коммунальное предприятие обратилось за консультацией к специалисту по культурно-просветительской деятельности Харьковского зоопарка Евгению Киосе.

«Будем советоваться, что делать, как уберечь наши насаждения от этого пушистого террориста, для того, чтобы растения все же чувствовали себя хорошо, но ему было чем заняться», — сказал Кравченко.

«У нас бобры в какой-то момент просто исчезли. Не было бобров. Почему? Потому что на них охотились ради меха. А потом, когда уже эти меховые шапки и подобное вышло из моды, носить бобра уже стало не актуально. Тогда бобры вернулись на наши водоемы, на наши реки, и сейчас на Лопани, на Харькове они есть… Сам ствол дерева для бобра не очень вкусен. Эта мертвая древесина, которая внутри ствола находится, она для бобра большой ценности не имеет. Он ее просто сгрызает, а интересен ему этот верхний слой, то есть кора, которую он сгрызает, и интересны ему верхние веточки», — пояснил Киося.

Чтобы спасти деревья от бобров, Кравченко предложил оставлять для них ночной перекус из свежих овощей. По его мнению, это могло бы отвлечь грызунов. Специалисты такую инициативу не оценили. Киося проконсультировался с сотрудниками Национального природного парка «Слобожанский», где годами наблюдают за этими животными. Ученые заверили: подкармливание не сработает.

«Это просто будет приводить к тому, что бобры будут приходить на определенное место. Причем они это будут делать не днем, когда их можно увидеть, а будут приходить ночью, съедать эти лакомства, а потом все равно будут грызть дерево. Сказали, что эффективность этого очень сомнительна. То есть они сказали, что ограждается либо каждое дерево, либо просто какая-то группа деревьев в целом, иначе бобры их сгрызут», — рассказал Киося.

Он также отметил, что если бобер уже повалил дерево, то его лучше оставить, чтобы животное могло лакомиться корой, ведь если дерево убрать — бобер будет искать другое.

Взявшись за благоустройство острова, коммунальщики выяснили, что здесь, рядом с человеком, существует богатый животный мир: утки, серые цапли, ондатры, нутрии и даже семейство лисиц, время от времени выпрашивающее лакомства у посетителей, рассказал Кравченко.

«Пожалуйста, не надо приставать к животным, не надо тянуться к ним руками, потому что все же это дикие животные и они могут воспринять человека как угрозу и могут цапнуть. Сохраните и свое здоровье, и нервную систему наших животных», — призвал пресс-секретарь предприятия.