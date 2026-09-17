По крышам: как россияне определяют объекты для атак в Харькове и Украине

Постройки с односкатными крышами всегда становятся мишенями российских атак, рассказал МГ «Объектив» президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

Все здания, которые были до недавнего построены, визуально определяются очень легко, говорит Чумак.

«Любое промышленное помещение – это односкатная крыша. Плоская крыша – это точно либо склад, либо гараж, либо какое-нибудь производство. Для этого разведчикам легко сразу определить, где потенциально находящийся. В 2024 году, когда начались обстрелы предприятия, я общался с владельцем одного из предприятий, и он сразу сказал, что все, что было на площадке с односкатной крышей, уже было атаковано. Поэтому здесь важен вопрос изменения визуализации», — подчеркнул Александр Чумак.

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