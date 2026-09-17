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За дахами: як росіяни визначають об’єкти для атак у Харкові й в Україні

Суспільство 21:57   17.09.2026
Оксана Якушко
За дахами: як росіяни визначають об’єкти для атак у Харкові й в Україні

Будівлі з односхилими дахами завжди стають мішенями російських атак, розповів МГ «Об’єктив» президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

Усі будівлі, які були донедавна зведені, візуально визначаються дуже легко, каже Чумак.

«Будь-яке промислове приміщення – це односхилий дах. Плаский дах – це точно або склад, або гараж, або якесь виробництво. І тому розвідникам легко зразу визначити, де потенційно що знаходиться. У 2024 році, коли почалися обстріли підприємства, я спілкувався з власником одного з підприємств, і він зразу сказав, що все, що було на майданчику з односхилим дахом, вже було атаковано. Тому тут важливе питання щодо зміни візуалізації», – наголосив Олександр Чумак.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 21:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівлі з односхилими дахами завжди стають мішенями російських атак, розповів МГ «Об’єктив» президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.".