Стало відомо, навіщо Анджеліна Джолі приїжджала до Харкова і де побувала

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі поділилася фото в інстаграм та розповіла, де встигла побувати під час свого візиту до України. Чимало часу вона провела у прифронтовому Харкові – Джолі спустилася до підземної школи в метро, ​​а також приїхала на Північну Салтівку.

Актриса розповіла на своїй сторінці в інстаграм, що через російські атаки діти не можуть вчитися вільно – школярі змушені перебувати під землею під час ворожих бомбардувань. Як облаштовані такі навчальні простори, вона побачила на власні очі, спустившись у метрошколу, що облаштована на станції метрополітену.

“Я зустріла групу молодих спортсменів у студії Caramel Studio, очолюваної Тетяною Єрмашкевич, яка тренується через попередження про авіаудари в підземній залі тренувань на Північній Салтівці — одному з найважчих районів міста. У Aza Nizi Maza я бачила, як діти з вадами навчання створюють неймовірне мистецтво вільно. Студія переїхала під землю у 2022 році, щоб уникнути бомбардування”, – написала Джолі у соцмережі.

Нагадаємо, 7 вересня МГ “Об’єктив” передавала, що голлівудська акторка Анджеліна Джолі серед інших українських міст відвідала Харків. Про це вперше повідомили офіційно у Федерації боксу України. Зірка побувала у боксерському клубі Spadkoyemets. Як зазначили у Федерації, актриса зустрілася в залі з українськими захисниками.