Не повернувся зі школи: на Харківщині шукали 11-річного хлопчика

11-річного хлопчика розшукували поліцейські у Берестинському районі. Про зникнення заявив його прийомний батько, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як виявилося, вранці дитина пішла до місцевого ліцею, але після закінчення уроків додому не повернулася. Прийомний батько намагався розшукати хлопчика, проте не вдалось. Тоді чоловік звернувся до копів.

“На пошуки дитини правоохоронці орієнтували особовий склад відділення поліції. У результаті проведених розшукових заходів поліцейські знайшли хлопця в селищі Сахновщина та повернули додому. Поліцейські провели з хлопцем та його родиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому“, – додали в поліції.