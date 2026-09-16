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Не може повірити, що жахіття позаду: історія евакуйованої мешканки Куп’янська

Суспільство 12:07   16.09.2026
Вікторія Яковенко
Не може повірити, що жахіття позаду: історія евакуйованої мешканки Куп’янська Фото: 41 окрема механізована бригада

Мешканку Куп’янська Катерину вивезли з міста воїни мотопіхотного батальйону 41 окремої механізованої бригади. Захисники кажуть: евакуація була надзвичайно складною.

«Пані Катерина досі не може повірити, що пережиті нею жахіття вже позаду. Жінка свого часу працювала бухгалтером на залізниці. Зізнається, що не могла залишити хвору матір. На жаль, її мати загинула внаслідок ворожого обстрілу, а ворожий вогонь знищив і родинний будинок», – повідомили у бригаді.

эвакуация Катерины с Купянска
Фото: 41 окрема механізована бригада
эвакуация Катерины с Купянска
Фото: 41 окрема механізована бригада

Відтоді Катерина переховувалася у підвалах. Каже: подекуди в Куп’янську ще залишилися вцілілі будинки, але жити в них неможливо – немає води, газу, вікон і дверей. Вибратися з міста самостійно жінка не могла.

«Через панування ворожих дронів у небі евакуація була надзвичайно складною. Виконати її вдалося лише за допомогою броньованого автомобіля. І дуже радіємо, що вдалося врятувати жінку», – розповіли воїни.

эвакуация Катерины с Купянска
Фото: 41 окрема механізована бригада

Нагадаємо, гуманітарна ситуація під Куп’янськом та на півночі регіону дуже важка, повідомив в етері нацмарафону 14 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов. Інфраструктура зруйнована, доставка гуманітарки неможлива, евакуацію проводити дуже важко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2026 в 12:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканку Куп’янська Катерину вивезли з міста воїни мотопіхотного батальйону 41 окремої механізованої бригади. Захисники кажуть: евакуація була надзвичайно складною.".