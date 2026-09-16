Не може повірити, що жахіття позаду: історія евакуйованої мешканки Куп’янська

Мешканку Куп’янська Катерину вивезли з міста воїни мотопіхотного батальйону 41 окремої механізованої бригади. Захисники кажуть: евакуація була надзвичайно складною.

«Пані Катерина досі не може повірити, що пережиті нею жахіття вже позаду. Жінка свого часу працювала бухгалтером на залізниці. Зізнається, що не могла залишити хвору матір. На жаль, її мати загинула внаслідок ворожого обстрілу, а ворожий вогонь знищив і родинний будинок», – повідомили у бригаді.

Відтоді Катерина переховувалася у підвалах. Каже: подекуди в Куп’янську ще залишилися вцілілі будинки, але жити в них неможливо – немає води, газу, вікон і дверей. Вибратися з міста самостійно жінка не могла.

«Через панування ворожих дронів у небі евакуація була надзвичайно складною. Виконати її вдалося лише за допомогою броньованого автомобіля. І дуже радіємо, що вдалося врятувати жінку», – розповіли воїни.

Нагадаємо, гуманітарна ситуація під Куп’янськом та на півночі регіону дуже важка, повідомив в етері нацмарафону 14 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов. Інфраструктура зруйнована, доставка гуманітарки неможлива, евакуацію проводити дуже важко.