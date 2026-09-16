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Харківʼянку судитимуть за побиття новонародженої: у дитини зламана нога, ребра

Події 10:34   16.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харківʼянку судитимуть за побиття новонародженої: у дитини зламана нога, ребра

22-річну харківʼянку судитимуть за жорстокі побиття власної новонародженої доньки. За даними слідства, протягом кількох місяців жінка неодноразово застосовувала фізичне насильство – у дівчинки була зламана нога, ребра, також лікарі підтвердили черепно-мозкову травму та крововиливи. 

Обвинувачена народила дівчинку наприкінці січня 2024 року, а вже у лютому почала жорстоко бити дитину, стверджують у прокуратурі.

Упродовж лютого–березня 2024 року жінка неодноразово била дівчинку та вчиняла щодо неї інші насильницькі дії. Вона різко хапала доньку за тулуб, грубо змінювала положення її тіла, а також допустила удар головою дитини об стіл. Унаслідок цього дівчинка отримала переломи ноги, кісток черепа та ребер, тяжку черепно-мозкову травму і крововиливи”, – встановили правоохоронці.

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Від подальшого можливого насильства дівчинку врятувала бабуся – саме вона відвезла онуку до лікарні. Там дитина провела ще п’ять місяців. У червні цього року жінці вручили підозру. Наразі справа в суді, жінці інкримінують:

  • умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України);
  • умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України);
  • злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки — ст. 166 КК України.

У прокуратурі також зазначили: опікуном дитини зараз є бабуся – мати добровільно відмовилася від батьківських прав.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2026 в 10:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "22-річну харківʼянку судитимуть за жорстокі побиття власної новонародженої доньки.".