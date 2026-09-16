Live
  • Ср 16.09.2026
  • Харків  +13°С
  • USD 44.64
  • EUR 51.51

Новини Харкова — головне 16 вересня: як минула ніч

Події 08:52   16.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 16 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

КАБи та безпілотники летіли вночі на Харківщину

Вночі росіяни запускали на Харківщину безпілотники та КАБи. Так о 01:46 у Повітряних силах ЗСУ зафіксували БпЛА на півночі регіону – вони летіли на південь повз населеного пункту Приколотне.

О 02:38 українські захисники повідомили про запуски авіабомб на Харківщину.

Вже вранці, о 06:13, з півночі безпілотники полетіли на Харків. Інформації про вибухи та “прильоти” не було. Відбій у місті дали вже о 06:49.

Станом на 07:20 у місті – без тривог та нових загроз.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова — головне 16 вересня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 16 вересня: як минула ніч
16.09.2026, 08:52
Сьогодні 16 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 вересня 2026: яке свято та день в історії
16.09.2026, 06:00
«Укрзалізниця» скасовує низку електричок з Харкова: список напрямків
«Укрзалізниця» скасовує низку електричок з Харкова: список напрямків
15.09.2026, 19:33
ISW: поки РФ брехала про успіхи, українці контратакували біля Козачої Лопані
ISW: поки РФ брехала про успіхи, українці контратакували біля Козачої Лопані
16.09.2026, 07:46
Терехов в Угорщині домовився про автобуси для Харкова
Терехов в Угорщині домовився про автобуси для Харкова
15.09.2026, 21:06
Запасатися треба не продуктами: Бескрестнов про те, що допоможе пережити зиму
Запасатися треба не продуктами: Бескрестнов про те, що допоможе пережити зиму
04.09.2026, 11:03

Новини за темою:

15.09.2026
Масовані удари по Ізюму та «Вівальді» від ЗСУ та Донбасі – підсумки 15 вересня
15.09.2026
У центрі Харкова палав будинок, пошкоджений російською ракетою ще у 2022 році
15.09.2026
Сьогодні тролейбус у Харкові змінить маршрут: який і чому
15.09.2026
Новини Харкова — головне 15 вересня: “Вівальді”, негода, атака на Ізюм
14.09.2026
Підробка для схуднення та ошуканий професор – підсумки 14 вересня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 16 вересня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2026 в 08:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".