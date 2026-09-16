Новини Харкова — головне 16 вересня: як минула ніч

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07:20

КАБи та безпілотники летіли вночі на Харківщину

Вночі росіяни запускали на Харківщину безпілотники та КАБи. Так о 01:46 у Повітряних силах ЗСУ зафіксували БпЛА на півночі регіону – вони летіли на південь повз населеного пункту Приколотне.

О 02:38 українські захисники повідомили про запуски авіабомб на Харківщину.

Вже вранці, о 06:13, з півночі безпілотники полетіли на Харків. Інформації про вибухи та “прильоти” не було. Відбій у місті дали вже о 06:49.

Станом на 07:20 у місті – без тривог та нових загроз.