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Підробка для схуднення та ошуканий професор – підсумки 14 вересня

Події 23:00   14.09.2026
Оксана Горун
Олена Нагорна
Підробка для схуднення та ошуканий професор – підсумки 14 вересня

Обшуки у Харкові через фальсифікат для схуднення, обдурений на мільйони професор-науковець та чергові атаки БпЛА на Харків і область. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 14 вересня.

Офіс генпрокурора повідомив: препарат «Biopatid», який виробляли та продавали в Україні, — підробка

За даними слідства, фальшивка містила діючу речовину тирзепатид. Така ж входить до складу відомих і дорогих американських препаратів для діабетиків. Проте речовина була невідомого походження, її завозили з Китаю. Biopatid не пройшов сертифікацію та державну реєстрацію. Виробляли його в підпільній лабораторії, а продавали без дозвільних документів. Обшуки в цій справі провели в десятьох регіонах, зокрема – в Харкові. Підозрюваних – 27. Серед фігурантів справи – власник підпільної лабораторії. А також – власниця відомої київської клініки, яка, за версією слідства, займалася популяризацією препарату. Його активно рекламували в різних клініках та залучали до просування блогерів і публічних осіб. Собівартість компонентів фальшивки була $17, а продавали її по $1200.

АЗС залишаються пріоритетною ціллю для росіян у Харкові

Про це свідчить статистика, яку оприлюднив мер Ігор Терехов. Він відзначив: лише за один день, 8 вересня, в місті прилетіло по трьох заправках. За тиждень була 21 повітряна атака. Майже половину здійснили FPV-дронами.

Двомісячна дівчинка з мамою постраждали внаслідок удару КАБом по Ізюму

«Приліт» був пізно ввечері в неділю. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, у немовляти – гостра реакція на стрес. Жінка поранена. Також вибухові поранення отримав чоловік 56 років.

FPV-дрон атакував велосипедиста на Дергачівщині

“Приліт” був на дорозі між селищем Слатине та селом Безруки. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив: у потерпілого – травматична ампутація обох рук. Ще один чоловік отримав поранення у Слатиному внаслідок підриву невідомого предмета. Постраждалий гуляв із собаками. Пес схопив вибухівку, яку росіяни скинули з дрона на узбіччя дороги. Собака загинув. Його господар отримав осколкові поранення.

Відомого українського вченого-металурга ошукали на 3,2 млн грн у Харкові

Схема була не банальною, повідомили в облпрокуратурі. Науковцю зателефонував невідомий і представився співробітником СБУ. Він заявив, що вчений нібито здійснив оплату товару на російському сайті. Тепер у нього мають провести «дистанційний обшук». Під час подальшого відеодзвінка потерпілий продемонстрував зловмиснику гроші. А той переконав науковця, що готівку треба передати «для перевірки її походження» в СБУ в Київ. За грошима прислали жінку. Вона забрала гроші в професора та залишила місце зустрічі з ним. Підозрювану вже знайшли. Тепер встановлюють особу головного виконавця.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

У Харкові – два «прильоти» по Шевченківського району: Терехов повідомив деталі

Вибухівка у пакетах: РФ провела дистанційне мінування під Харковом

Торкався інтимних частин тіла падчерки: підозрюють чоловіка на Харківщині

Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 14 вересня.".